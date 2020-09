Padres de familia piden sancionar desvíos en SEP

Tras las declaraciones del secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre sobre los 20 millones de pesos destinados para la erradicación de cuotas escolares que fueron "redireccionados" al pago de los maestros homologados, la Asociación de Padres de Familia lamentó que se haya desviado el recurso para tapar "otro hoyo".

"Ahí se está viendo que no hay interés en la educación, se está 'destapando un hoyo para tapar otro' que además ellos mismos abrieron, como es el caso de los maestros homologados; y el hecho de que digan que el dinero va a regresar, eso no va a pasar. Finalmente un dinero que fue desviado porque no se utilizó para el fin que era y debe haber responsables", opinó el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Mauricio Miranda.

En este sentido, acusó que el programa La escuela es nuestra, del gobierno federal sólo se favoreció a 73 planteles de casi 2 mil que se tienen en la entidad, situación que resultar insuficiente ante tantas carencias.

Como siempre, acusaron, esto fue hecho entre el Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM) con la información que ellos tenían, no necesariamente cumplen con el criterio de que sean las más necesitadas, todo queda ahí entre un proceso que lleva a cabo la autoridad, aseveró el representante de los padres.

"Principalmente se debió haber destinado a la operación de la escuela, ahorita está el programa La escuela es nuestra, que incluye fondos para infraestructura, pero el dinero de las cuotas escolares se había decidido que fuera para el mantenimiento de la operatividad como es tener baños limpios, con papel higiénico; escobas; el aseo de salones; seguridad; es decir, para el día a día de las escuelas", señalaron.

Los 20 millones de pesos debieron haber sido utilizados para cubrir estas necesidades, señaló la AEPAF.







