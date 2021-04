Padres de familia piden a las autoridades de salud un regreso a clases seguro

Integrantes de la Asociación Estatal de Padres de Familia se manifestaron preocupados ante la posibilidad de que las autoridades educativas “recarguen” el costo de la desinfección de planteles en los padres; dentro de lo que les han informado, detalló el representante es que los primeros en regresar serían los de los planteles rurales, pero no les han expuesto que ocurrirá con ese 3% de los menores que fueron catalogados como “ilocalizables”.

El Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Mauricio Miranda Villalba, opinó que la vacunación contra Covid-19 en maestros que está próxima a darse en la entidad, ha sido recibida con buenos ojos por la comunidad escolar, empero no descartan la serie de complicaciones que se darán con esta medida y la cercanía a la educación presencial.

“De momento nos parece positivo, pero hay que recordar que está lo de las campañas, y están descuidando las medidas y eso nos puede regresar a un semáforo menos favorable; es algo que ya hemos comentado el problema es que las vacunas no inmunizan, lo que quiere decir es que no es no les vaya dar el Covid y ellos pueden contagiar también a los niños, eso hay que recordar que sólo se ha inmunizado a las personas mayores de 60 años y los demás seguimos estando en riesgo”.

Señaló que las autoridades escolares lo único que les han adelantado es que el regreso “sería primero con las escuelas rurales, es lo único que sabemos, ellos han dicho que regresan en mayo de este ciclo escolar, pero y entonces regresan y salen otra vez a vacaciones no tiene sentido, es mejor prepararnos bien”.

Otro de las situaciones que les preocupa es el saqueo del que han sido objeto las escuelas por parte de la delincuencia, por tanto, piden a las autoridades que hagan una especia de “inventario” en el que se determine que hace falta y que no en cada plantel.

Acepta que el costo que esto implica debe ser asumido por las autoridades y no por los padres de familia “nos preocupa que otra vez quieran recargar esos costos a los padres de familia, sobre todo ahora que por la pandemia muchos han perdido sus empleos, sus negocios”

Recuperar al 3 por ciento de los menores que fueron catalogados como “ilocalizables” es otro de los obstáculos para el retorno a la educación presencial, dijo el representante de los padres de familia, así como los discapacitados.