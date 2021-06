Padres de familia en desacuerdo por el regreso a aulas el próximo 22 de junio

Más del 50 por ciento de los padres y madres no están dispuestos a enviar a sus menores a las clases presenciales el próximo 22 de junio como lo anunció la Secretaría de Educación del estado, adelantó la Asociación de Padres de Familia, ya que consideran es innecesario esta vuelta a clases cuando el ciclo escolar está por concluir.

Mauricio Miranda Villalba, Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, calificó como “económico” el objetivo de que las autoridades educativas pretendan esta vuelta a clases a unas semanas de concluir el ciclo escolar 2020-2021, puesto que es a finales de este cuando a los padres se les pide recurso para el mantenimiento de las escuelas, entre otros conceptos.





“Hicieron una encuesta entre los padres de familia y si hay ciertas dudas en reanudar las clases, incluso como serán híbridas y escalonadas pues los alumnos no tomarán el turno completo de clases entonces en algunos casos tendrá que llevarlos a las 8 y luego recogerlos a las 10 o a las 12, esto si es una problemática porque están trabajando”.





Algunos tendrán que esperar afuera de los planteles para no tener un mayor gasto en el transporte público, además de tomar en cuenta que la gran mayoría usa rutas o taxis para trasladarse colocándose en un riesgo de contagio dadas las aglomeraciones que esto implica.





El resultado de las encuesta no se les ha revelado al resto de la comunidad, no obstante, asegura que entre los padres se ha consultado sobre qué fue lo que respondieron y como resultado puede decir que “más del 50 por ciento no están de acuerdo enviarlos”, sino hasta el próximo ciclo escolar siempre que haya las condiciones para hacerlo.





Reanudar las clases al final les hace pensar que el objetivo es solicitarles recursos a las llamadas “cuotas escolares” que serían destinadas para rehabilitar los planteles a cambio de la documentación que habrán de solicitar para ingresar a sus menores al siguiente nivel escolar, sobre todo para quienes pasarán de preescolar a primaria, o de primaria a secundaria.





“Recordemos que hacen sus celebraciones, ahí es otra vez que piden que se junten los niños para la foto obviamente las cooperaciones para los festejos de fin de curso, se me hace un poco desatinado todo esto más ahora que simplemente es difícil estar reuniéndose, no digo que no se les festeje pero de un modo no tradicional”.





Otro tema son los uniformes escolares los cuales habrán de adquirir los padres de familia “porque muchos niños y niñas ya no les quedan los uniformes del año pasado, y eso implica otro gasto cunado ya prácticamente están de salida”.