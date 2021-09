Padres acusan a directora de La Vecindad de usar otra identidad

Verónica Graciela Pérez Altamirano, directora de "La Vecindad" robo la identidad del vigilante de esa escuela; usando el nombre de esta persona que desconoce que su identidad fue usada para, enviar correos electrónicos donde se hacen aclaraciones, observaciones y avisos; Rafael Diéguez Román era sin saberlo el remitente a padres de familia, alumnos y docentes de índole académico y administrativo.

La denuncia la hicieron el comité de padres de familia que representa a los padres de las niñas, niños y adolescentes que estudian en la escuela de Iniciación Artística del Centro Cultural Infantil “La Vecindad”. Consideran que, para no exponerse, la funcionaria, Pérez Altamirano hizo uso del nombre del vigilante, y evidentemente sin que esa persona tuviera conocimiento de ello, para eso, tienen pruebas documentales de los correos y un audio donde el hombre de origen humilde, acepta que su único cargo es de vigilante.

“Rafael Diéguez Román es mejor conocido y apreciado por alumnos, padres y maestros como “Don Rafa”, es quien resguarda la puerta de la Escuela de Iniciación Artística del CCI la Vecindad. Dentro de sus funciones, no se encuentra en lo absoluto brindar información académica acerca de trámites ante el INBAL, boletas de calificaciones, exámenes de colocación, ni agendar juntas con padres de familia. Así como tampoco gestionar los pagos con los maestros, ni brindar información acerca de sus pagos. Por lo consecuente, lo más lógico es que Verónica Graciela Pérez Altamirano esté contestando personalmente a nombre de Rafael Diéguez Román, o alguien lo haga a órdenes explícitas de ella. Porque al no tener un cargo directivo y si de vigilante, gana mensualmente 2 mil 075.08 pesos, muy alejado del salario de la funcionaria que usurpa su identidad”.

Incluso, los padres de familia cuando preguntaron el cargo que tenía dentro de la escuela, la persona con ese nombre, y del porque hacia avisos, y convocatorias no hubo respuesta; por lo tanto, detectaron la mentira de la funcionaria cuando de manera personal, cuestionaron a “Don Rafa” sobre los trámites de la escuela, y no supo contestar, no obstante que es el supuesto autor de los correos que se envían a todos los padres de familia y a la comunidad escolar.

Finalmente, los padres de familia encabezados por Ana Cecilia Mendoza, afirmaron que harán un último intento para ser escuchados, y la funcionaria destituida porque muchos de ellos han puesto quejas ciudadanas en el buzón de la Secretaría de la Contraloría, y señalado el historial laboral de la funcionaria pública pero la preocupación que a pesar de un manejo de corrupción, faltas éticas y pedagógicas de Verónica Pérez Altamirano al frente de la Escuela de Iniciación Artística ningún funcionario estatal es capaz de poner un alto.