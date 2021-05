Pacto Morelos integrará a su lucha nuevas causas sociales

Integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, acuerdan adoptar diversas causas como la del Movimiento Magisterial de Bases (MMB), al SIIINIFAP, SITIMTA, entre otras causas sociales, a fin de dar continuidad a la lucha por el respeto de los trabajadores.

Dieron a conocer que el lunes en la asamblea semanal de las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía, recibimos la información de las diferentes actividades, donde la misma se analizó y acordó continuar apoyando al MMB, en su lucha política y jurídica por echar abajo el llamado UMA (Unidad de Medida y Actualización) al coincidir en que las respectivas pensiones de los trabajadores debe ser calculada en salarios mínimos y no en dicho esquema injusto que solo perjudica los derechos laborales del magisterio.

En segundo lugar determinaron estar atentos con lo que pase con el SIIINIFAP (Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias) dado que continua con las respectivas pláticas conciliatorias con la patronal en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Además de que se encuentran en revisión de las violaciones a su Contrato Colectivo de Trabajo que no han sido resueltas desde el CCT 2017-2019 y que incluso se recurrió al recurso legal de Amparo y se ganó, por lo que se continúa el proceso. En esta reunión se continuará trabajando con las cláusulas del CCT y se espera una apertura al diálogo por parte de la patronal INIFAP a fin de llegar a acuerdos.

Es importante aclarar que las violaciones al CCT que no han quedado resueltas, el reconocimiento oficial de los lineamientos para la integración de la Comisión Mixta de Planeación Evaluación y Seguimiento de la Investigación (COPESI) elaborada por el SIIINIFAP- INIFAP y no la aprobada por la Junta de Gobierno que ha sido ampliamente modificada sin la participación del SIIINIFAP y en caso de no llegar a acuerdos satisfactorios existe un emplazamiento a huelga, programado para mañana 19 de Mayo en todas las instalaciones del INIFAP a nivel nacional.

Asimismo, estarán respaldando a los integrantes del SITIMTA (Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua) dado que a partir de la firma de su Contrato Colectivo de Trabajo 2020-2022, la patronal recurre a la violación continua y sistemática del mismo, ya que ahora se están realizando contrataciones de personal “No Bilateral” (es decir, sin la debida consulta al Sindicato) y coincidimos en el hecho de que, a pesar de esta pandemia, no debemos dejar de fortalecer la movilización social y colectiva en la defensa de nuestros derechos.

Se sumaran a los planes y concentración del día de hoy en la Ciudad de México por parte de los trabajadores del SME en el INDEP (Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado) en que se exige respeto irrestricto a los derechos adquiridos por los Jubilados y poner un alto a la intromisión del INEP en la vida interna del Sindicato Mexicano de Electricistas, que también por otra parte, lucha ahora por obtener plenos derechos y contrato con la empresa de origen italiano “Desarrollo de Fuerzas Renovables S de R.L de C.V, en Zacatecas", donde actualmente se transita por un período conciliatorio para celebrar el próximo 4 de junio una nueva audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se espera que la empresa se apegue a la respectiva legislación laboral vigente y se abstenga de violar la nueva Ley Federal del Trabajo. Así mismo apoyamos su lucha por lograr su reinserción laboral y pedimos que se dé justa solución a su histórico conflicto.

Finalmente, felicitaron al Movimiento 17 de mayo por cumplir 10 años de lucha en defensa del mercado Adolfo López Mateos (ALM) como un lugar público y no privatizado como pretendieron gobiernos neoliberales.

Integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética / Haidee Galicia | El Sol de Cuernavaca