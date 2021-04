Tratamientos de hemodiálisis seguirán en la clínica San Pablo

El representante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Miguel Ángel Van Dick Puga, respondió que es legalmente imposible retirar el contrato con la clínica San Pablo, donde se realizan los tratamientos de hemodiálisis, puesto que es producto de una licitación pública que solo al incumplir con las cláusulas se puede cancelar; mientras tanto, por tercer día consecutivo los pacientes se manifestaron en bulevar Juárez, a la altura de las instalaciones de la dependencia.

Este miércoles, después de las 8 de la mañana, pacientes de hemodiálisis bloquearon bulevar Juárez en ambos carriles, a la altura de la estatua del Benemérito de las Americas, para insistir en que los regresen a la antigua clínica donde recibían el tratamiento; acusan que en las nuevas instalaciones no les brindan las condiciona sanitarias pertinentes poniéndoles en grave riesgo.

“El tema de la hemodiálisis es un tratamiento subrogado que contrata la institución mediante han licitación pública, el contrato en general con la anterior empresa venció por eso se corrieron los procedimientos y la nueva empresa ganó la licitación; esta empresa tiene por contrato que cumplir con todos los lineamientos que contempla el manejo de hemodiálisis, los cuales son muy rigurosos”, dijo Van Dick.

Tras la primera reunión con el grupo de inconformes se acordó enviarles una ambulancia para tener atención inmediata en caso de que se requiera, además de realizar una inspección a las instalaciones en donde se revisó que cumplieran con las observaciones.

“Tenemos evidencias, testimonios; a diario estamos acudiendo con el único objeto de garantizar el derecho de un servicio de calidad y que la empresa cumpla; las evidencias que tenemos de los pacientes que reciben tratamiento y que son 250 por día y en en este momento 68, y ha sido en conformidad, un número importante de testimonios de pacientes que tienen satisfacción con el tratamiento”.

Agregó que “este grupo pequeño que se está manifestando lo único que pide es regresar a la empresa anterior y nosotros no podemos hacerlo así, dada la licitación que ganó la empresa, para poder rescindir del contrato tenemos que demostrar que no lo está haciendo. No encontramos evidencias suficientes para retirar el contrato”.