Pacientes de hemodiálisis del IMSS exigen mejor atención

Pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la especialidad de hemodiálisis volvieron a manifestarse primero en el Boulevard Juárez a la altura de la clínica, y más tarde en la avenida Plan de Ayala a la altura del Hospital Regional. La inconformidad tiene que ver con el cambio de clínica en la que les prestan el servicio al asegurar que en la actual les brindan un mal trato, además de carecer de medidas sanitarias y de protección civil.

Por la mañana de ayer, alrededor de 30 personas se manifestaron en la delegación del IMSS para exigir ser atendidos por las autoridades con quienes establecieron una mesa de diálogo, mientras la reunión ocurría, los inconformes realizaban bloqueos intermitentes en este punto, para luego retirarse del lugar.

“Somos entre 200 pacientes que tenemos el servicio de hemodiálisis y que anteriormente nos daban el servicio en una clínica y luego por una licitación que el Seguro hizo, nos cambiaron a otra que se encuentra en una plaza comercial, si ustedes van al lugar, no tenemos las medidas sanitarias, las personas que ahí nos dan el servicio nos tratan mal y no saben bien cómo funcionan los aparatos”, dijo uno de los manifestantes.

Cerca de la actual clínica se localizan dos establecimientos de comida que tienen gas estacionario “por lo que tenemos temor de que en algún momento ocurra una desgracia; no vamos a poder salir en el momento porque además el personal no está capacitado, nos damos cuenta cuando nos conectan los aparatos, la gente de ahí no sabe”.

“No al negocio de vidas humanas”, “trato digno y de calidad”, se lee en las cartulinas que los inconformes traían sobre Boulevard Juárez.

Al salir de la reunión, los integrantes de la comisión les informaron que las autoridades del IMSS les pidieron acreditar las faltas cometidas por la clínica San Pablo, las cuales tenían que estar avaladas “en un simulacro de Protección Civil para que puedan cancelar el contrato”.

Para la tarde del lunes los inconformes acudieron a la avenida Plan de Ayala en donde también bloquearon la circulación vehicular.

Por su parte del IMSS emitió una tarjeta informativa en la que se observa:

“El área médica continuará con las supervisiones de calidad en la atención de pacientes".

Asimismo, se dará seguimiento a los acuerdos anteriores como la asignación de una ambulancia adicional para atención oportuna. El tratamiento y atención médica a los pacientes se mantiene de forma puntual y normal, de acuerdo con las normas médicas y de seguridad de este tratamiento, sin registro de incidentes. Analizarán autoridades las evidencias que proporcionen los pacientes entorno a la prestación del servicio. También, se les explicó a los familiares y pacientes el proceso que se sigue para alguna acción de carácter legal en su caso”.