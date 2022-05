Pacientes con insuficiencia renal crónica se quejan del IMSS

En el Hospital General de Zona de Medicina Familiar número 5 del IMSS en Zacatepec, siguen recortando el suministro de la Eritropoyetina, a pacientes con insuficiencia renal crónica, que se dializa o hemodiálisis, tratamiento que les permite elevar sus defensas, por lo que advierten de un marcado deterioro en su salud.

Un grupo de pacientes que los martes y jueves se citan desde temprano para apartar lugar en espera de que a las 14 horas que empiezan a entregar la “vacuna de Eritropoyetina”, puedan alcanzar al menos una de las dos dosis que les dan, y que les están racionando con menos dosis desde el año pasado en este hospital al que acuden todos los pacientes derechohabientes del seguro social de todos los municipios de la zona sur.

Los primeros en denunciar se negaron a que les grabaran por temor a que el personal del IMSS tome represalias en su contra, dijeron al advertir que cuando el paciente no puede venir personalmente a recoger el medicamento, tiene que cumplir con una serie de trámites para que el director autorice a algún familiar que la recoja; “tenemos que dar una explicación de la incapacidad para ir, de los días y horarios que se hemodiálisis, entregar copias del carnet, de las credenciales de elector del paciente y familiares, situación que se nos hace una exageración porque se supone que tienen nuestros expedientes y no tendríamos que estar entregando dos veces a la semana todos esos documentos”.

Y aun así hay días que no alcanza la “Eritropoyetina” y en lugar de darles dos les dan solo una, los extralimitan cuando ya les redujeron a los que recibían 6 a solo 4 dosis, y esto a traído mayor desgaste en la salud de los hemodializados, ya que ese medicamento que le denominan vacuna, les ayuda a mejorar sus defensas y se supone que la deben recibir después de cada hemodiálisis.

A todos se nos ha complicado más la calidad de vida, ella por ejemplo ya tiene atención con el cardiólogo, le creció el corazón y su semblante es cada vez más amarillo, a muchos se les ve más hinchados, otros han perdido más la vista, dijo al reconocer que lejos de apostar a una mejor calidad de vida van sobreviviendo.

“Yo necesito trabajar, tengo dos hijos estudiando que dependen de mí, no puedo faltar dos veces a la semana cuatro las cuatro o seis horas que pierden haciendo fila en espera del medicamento, ya que si llegan a las dos, es seguro que no alcanzan” dicen al dar a conocer que se han quejado ya varias veces pero las autoridades son indiferentes, no saben si el problema es solo aquí, y con el personal de este hospital o siga siendo a nivel estatal.

Un señor que ya perdió la vista, manifestó con enojo: “sería mejor que nos maten, y no nos estén dejando morir poco a poco”, luego de advertir que cayó hospitalizado y como sus hijas no sabían que tenían que ir a rogar al director con todas las copias y papeles, no les dieron el medicamento y después de la hemodiálisis todos termina muy agotados y es la fecha que no sé recupera.

Denuncian que cuando no alcanzan lo tienen que comprarla con sus propios recursos, sin la opción a que la pague el seguro, y les cuesta un promedio de 800 pesos la Eritropoyetina, en algunos lugares 100 pesos más o menos, y muchos no pueden hacer ese desembolso.

Los enfermos con insuficiencia renal crónica hasta hace dos años eran poco más de 500 ahora estiman que son el doble, pero la dotación de ese medicamento está cada vez más restringido, denunciaron.





