Pacientes con cáncer denuncian falta de tratamiento en el 'Parres'

Pacientes oncológicos del Hospital General “Dr. José G. Parres” de Cuernavaca, denunciaron que llevan seis meses sin que se les apliquen tratamientos como quimioterapias y radioterapias, les argumentan que el equipo se había descompuesto lo que les representa un riesgo grave sino son atendidos con prontitud; la mañana del martes 31 de mayo acudieron a Palacio de Gobierno en donde dejaron un escrito solicitando atención urgente.

“La pura cirugía que fue con una asociación, en mi caso, me salió en 35 mil pesos. Cada quimioterapia sale entre 12 y 15 mil pesos , el tratamiento de 20 sesiones de radioterapia está sobre los 45 mil pesos, échele números”, dijo Ángeles Guízar, una de las pacientes.

Entre las afectadas hay aproximadamente 30 que llevan meses sin recibir un tratamiento contra algún tipo de cáncer, principalmente de mama.

“El tiempo para nosotros es oro y vida”, además que tiene que costear vacunas, medicamentos y otros gastos que implica dicho tratamiento.

Las pacientes carecen de servicio médico, ya que la gran mayoría se han dedicado al hogar o trabajar en el sector informal. Acusó que cuando se enteraron que expresarían la inconformidad de manera pública, las autoridades sanitarias les llamaron para avisarles que este miércoles se retomarán las citas.

“Sólo nos dan largas, mi operación fue el 10 de diciembre y es la hora que no nos han llamado, esta situación nos puede generar que el cáncer se extienda”, dijo otra afectada.

Anteriormente había un programa en el que las pacientes eran llevadas a la Ciudad de México para que les dieran el tratamiento, sin embargo, este se suspendió.

“Nos dicen que el equipo es rentado, sabemos que el nuevo tiene un costo de más de 3 millones de euros, según Google”.

Leticia Quintero, una de las pacientes dijo que su esposo se dedica al campo y ella al hogar, por lo que es imposible pagar por su cuenta el tratamiento, “yo tuve consulta hace 15 días con mi doctor y me dijo que es urgente que me den el tratamiento porque no creo encontrar los mismos resultados que ahora”.















