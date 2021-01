Pablo Ojeda miente al pueblo de Morelos: Raúl Israel Hernández

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), Raúl Israel Hernández Cruz acusó a la Secretaría de Gobierno de llevar a cabo una campaña de hostigamiento contra quienes lo han suplido en su función de notario público para hacerlo dirimir en su representación de ombudsperson.

El ombudsman señaló al secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas, y dijo que nuevamente le miente a la sociedad de Morelos y traicionando la confianza depositada en él.

“Leí esta mañana el comunicado que emitió el Gobierno del Estado en donde niegan la campaña de amenazas que denuncié el día de ayer (martes) a través de esta modalidad virtual. Y también he leído unas declaraciones que realizó el secretario de Gobierno Pablo Héctor Ojeda, donde niega estas mismas amenazas y me pide haga públicas las pruebas que tenemos donde de manera clara queda de manifiesto que se desvirtúa esa negativa y se confirma el grado de hostigamiento y amenazas y de presiones que he recibido para dejar la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos”, expresó.

Reiteró que como cualquier notario que va desempeñar un cargo público o de elección popular, tiene derecho a gozar de una licencia por todo el tiempo que dure esa encomienda, así como el derecho a que sea suplido por otro colega.

En sus declaraciones, Pablo Ojeda ha sostenido que las renuncias de los suplentes en la notaría han sido voluntarias, sin embargo, el ombudsman, Raúl Israel Hernández sacusó que es totalmente falso y que las renuncias han sido productos de amenazas, hostigamiento y presiones.

Explicó que primero fue suplido por el notario de Jojutla y tras presiones, el primero de octubre del 2020 se vio obligado a presentar su renuncia, por lo que ese mismo día, Gerardo Cortina Mariscal aceptó suplirlo porque se presentó la propuesta a la Secretaría de Gobierno.

Sin embargo, el dos de octubre el licenciado Gerardo Cortina le reveló a través de un audio las presiones de las que fue objeto y decidió dar a conocer tras las declaraciones Ojeda. En el audio se puede escuchar que el licenciado que lo supliría fue amenazado con no meterse en temas ajenos y donde no lo llaman por lo que lo iban a estar “chingue y chingue” hasta que lo lamentara.

Asimismo, señaló que estos audios y hechos ya son materia de investigación de la Fiscalía General del Estado.

Foto | Froylán Trujillo

Posteriormente, se propuso a Alberto Javier Barona Lavín, quien aceptó ser propuesto como notario y así poder seguir en su cargo de presidente de la CDHM; se presentó el escrito a la Secretaría de Gobierno, y desde el primer día fue objeto de presiones.

En una serie de reuniones que sostuvo Alberto Javier Barona con el director jurídico de la Secretaría de Gobierno, Eduardo Kenji Uchida, el subsecretario de Gobierno, Mauricio Robles y el propio Pablo Ojeda, este último le pidió que no se pusiera en medio de lo que estaba pasando entre la CDHM y el de gobierno.

Narró que específicamente el 16 de diciembre del año pasado se publicó una nota nacional que en el CEDIF Temixco las fuerzas del orden a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), habían maniatado e hincado con el dorso descubierto a niños.

“Esta nota molestó en un grado extremo a la Secretaría de Gobierno, ese mismo día recibió la presión que renunciara al cargo el suplente de un servidor como notario para obligarme a dejar la Comisión; al día siguiente, en esta reunión con el secretario de gobierno, el subsecretario y el director jurídico le insistieron en que renunciara con el claro objeto de que cesara mi cargo como comisionado”, enfatizó.

Dijo que días después acordaron una reunión donde se le pedía a Alberto Javier Barona presentar un escrito de renuncia “voluntaria”, y congruente a sus principios, establece en una parte de su escrito los siguiente; “conforme a las diversas reuniones sostenidas entre el suscrito y autoridades de la Secretaría de Gobierno, vengo a solicitar que a partir de esta fecha se detenga como concluida la suplencia como notario público de la Notaría 13 de la primera demarcación notarial”.

En dicha reunión, le pidieron a Alberto Javier Barona que alterara el documento, y que se eliminara el texto que acreditaba las amenazas, ambos documentos tienen el mismo número de oficio 5145 y mismo sello con fecha de 28 diciembre de 2020, misma hora de recibido: 12:42 horas.

Hernández Cruz indicó que existen más pruebas que están siendo presentadas ante la Fiscalía General del Estado, y agregó que el secretario de gobierno Pablo Ojeda tiene la costumbre de mentirle al pueblo de Morelos.

Al respecto, la coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz anunció este miércoles la intención de iniciar un juicio político en contra del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, por ejercer presión política al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Raúl Israel Hernández Cruz.

“En el PT consideramos que es facciosa, ilegal y grave la conducta asumida por el secretario de gobierno, y por tanto no descartamos iniciar juicio político en contra del licenciado Pablo Ojeda, quien pretende retirar la licencia de que goza el notario Raúl Israel Hernández Cruz, como una forma de presión política”.

Luego de constatar el hostigamiento contra el ombudsperson, la legisladora local aseguró que retirar la licencia de la que goza el notario Raúl Israel Hernández Cruz, para ejercer el cargo de presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, es un acto unilateral que estaría violando el estado de derecho, al permitir el artículo 173 de la Ley del Notariado, a una persona gozar de licencia en su cargo de notario por todo el tiempo que dure en su cargo público, como es este el caso.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda solicitó al presidente de la CDHM, Raúl Israel Hernández que evite politizar su paso por el organismo de derechos humanos, porque solamente se le envió un exhorto a que propusiera un nuevo notario en la demarcación que estaba a su cargo, toda vez que solicitó licencia para ser ombudsman, incluso se le pidieron nombres para ver quién pudiera suplirlo, y no se trata de una intromisión, por lo que le recomendó que deje de ver ilegalidades en donde no las hay, además sabe y conoce de los procedimientos ya que trabaóo como director jurídico con Graco Ramírez y debe entender que no puede ser notario y titular de la CDHM al mismo tiempo.

Entrevistado a su arribo a Casa de Gobierno, el funcionario estatal aseveró que son falsas las expresiones del presidente de la CDHM, y fuera de lugar los comentarios de la presidenta del PT, Tania Valentina Rodríguez, para tratar de enjuiciarlo; “somos respetuosos en el gobierno estatal del funcionamiento de los organismos autónomos; el tema es muy sencillo, cuando fue electo el presidente Raúl Israel Hernández se desempeñaba como notario 03 de la demarcación en Morelos, esa función con la que venía desempeñando no son compatibles, es decir, no se pueden ejercer ambas funciones, es decir, ser notario y presidente de la CDHM, ni se puede cobrar en ambas funciones”.

Por lo tanto luego de solicitar el ombudsman varias licencias para que pudiera ser suplido mientras se desempeñaba como titular de la CDHM, derivado de esto, los notarios que lo habían suplido manifestaron su deseo de ya no continuar como suplentes, y lo único que se hizo fue enviar un exhorto al hoy presidente de la CDHM, a que propusiera a un notario de la primera demarcación para que se pudiera suplir, y eso “no es una presión y no tiene nada que ver con la función que desempeña como presidente del organismo defensor de los derechos humanos”.





Con información de Israel Mariano y Susana Paredes