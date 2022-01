Otra vez, pega Covid-19 al Ayuntamiento de Cuernavaca

Al instalar este martes el Consejo Municipal de la Cultura y las Artes de Cuernavaca, el alcalde capitalino, José Luis Urióstegui Salgado, confirmó los primeros contagios de Covid-19 en la administración pública municipal; se trata de la secretaria de Seguridad Pública, Alicia Vázquez Luna y el secretario general del Ayuntamiento, Carlos de la Rosa Segura.

En entrevista, aclaró que hasta el momento han sido los únicos casos positivos confirmados, aunque, ha recomendado a los integrantes del cabildo realizarse la prueba de Covid-19 debido a que desde hace una semana han sostenido diversos acercamientos con dichos funcionarios.

De forma individual, expresó, salió negativo a Covid-19; sin embargo, no descarta volverse a realizar la prueba en próximos días.

Afirmó que se darán todas las posibilidades a los trabajadores para realizarse la prueba si presentan algún síntoma, siendo el exhorto seguir acatando cada una de las medidas sanitarias dentro y fuera del Ayuntamiento.

Como parte de las actividades para mitigar la propagación de la Covid-19 entre los habitantes de Cuernavaca, anunció que la próxima semana el Ayuntamiento capitalino estará instalando el Comité Municipal de Contingencia Covid-19 (CMCC-19), mediante el cual generarán lineamientos y recomendaciones a la ciudadanía en general y a la misma base trabajadora sobre las medidas sanitarias a acatar de acuerdo a la realidad que se vive.

A pesar de que el color del semáforo epidemiológico no cambie, Urióstegui Salgado refirió que estarán tomando ciertas determinaciones en concordancia con el CMCC-19.

“Sí sabemos que se están incrementando los contagios. Había el interés de la Secretaría de Seguridad Pública de regresar a clases presenciales, me parece que no es oportuno, también tendríamos que valorar la disminución de servicios de algunas áreas del Ayuntamiento que reciben mucha gente. En fin esto se dará a conocer aún cuando no cambie el semáforo epidemiológico”.

Por su lado, la secretaria de Bienestar Social de Cuernavaca, Laura Hernández Cruz, informó que junto con el área de Recursos Humanos elaboraron ya un protocolo de atención a todos los colaboradores del Ayuntamiento para detectar a tiempo posibles casos positivos de Covid-19, fortaleciendo a su vez la cultura de la prevención.

“Habrá un enlace en cada una de las dependencias para que nos puedan comunicar en tiempo real como están encontrando a las personas que trabajan en esa dependencia, si hay algún posible caso y en caso de detectar algunos de los síntomas, le estamos pidiendo que acudan a realizarse una prueba”.