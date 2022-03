Orlando deberá enfrentar a la justicia

El diputado local por Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez, garantizó que no "meterá las manos" por su sobrino Orlando N, quien está acusado de asesinar a una persona y herir a otras cuatro personas durante el primer día del carnaval en ese municipio, el viernes anterior.

En una improvisada conferencia de prensa y en solitario, el legislador salió al paso de las versiones "en redes sociales que decían que (él) estaba escondido, lo cual evidentemente no es verdad".

"Estoy como familiar de la persona detenida; hay dolores encontrados. En Yautepec se aplica la ley, tan es así que en la persona detenida, mi sobrino, se está siguiendo lo que estable la norma", aseguró.

Rechazó que él o alguien de su familia haya amenazado o ejerza presión en contra de la familia de la persona fallecida; también aclaró que no ha solicitado ningún favor ante la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y de paso precisó que quienes detuvieron a su sobrino después de los hechos, fue la policía municipal de Yautepec.

Agustín Alonso Gutiérrez aclaró que cuando ocurrió la tragedia, él se encontraba en su casa, con sus hijas y a punto de dormir, por lo que desconoce "dónde se encuentra, dónde quedó o quién tiene el arma (con la que se cometió el homicidio)".

Respecto a si su sobrino de 21 años tenía un comportamiento agresivo, el diputado local precisó que lo conocía "como muchos jóvenes que hay, estaba en el tema del desarrollo bien o mal que se ha dado. Él vendía costillas cerdo al carbón, no puedo decir si era una persona buena o mala o que tenía conductas agresivas. No quiero decir algo que no fuera cierto (sic)".

Reconoció que este hecho ha traído consigo un dolor amargo, tanto para su familia como para los familiares de la persona fallecida y los que resultaron lesionados, con quienes se solidarizó.

El presidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso Mendoza, abuelo del joven detenido y padre del legislador local, también se ha deslindado del comportamiento de Orlando "N".





