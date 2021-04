Órganos colegiados del Congreso local piden aclarar influyentismo en vacunas

Las presidencias tanto de la Mesa Directiva como de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos exigieron a sus homólogos abstenerse de utilizar su influyentismo para vacunar contra la covid-19 a su gente.

Esto luego de que el lunes pasado el delegado de Bienestar Social, Raúl Anaya Rojas, denunció que supuestamente diputados se han acercado con sus listas a pretender vacunar a ciertas personas en específicos en municipio como Cuautla y Cuernavaca.

Al respecto, la legisladora, Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, solicitó al funcionario federal aclarar cuáles parlamentarios intentaron aprovecharse del Programa Nacional de Vacunación Anticovid, “ahí tendría que ver una parte irresponsable de alguien que este haciendo parte de su autoridad como legislador o como funcionario y ahí veríamos el influyentismo para obtener un beneficio. Yo creo que sí lo tendría que señalar directamente”.

En tanto, el diputado presidente provisional del Congreso local, José Luis Galindo Cortez, si bien pidió a las diferentes fuerzas políticas ser conscientes de no dar preferencia a sus allegados en el programa de vacunación, conminó a las autoridades encargadas de operar el protocolo no prestarse a este tipo de acciones.

“No es mi caso y no me presto a ese tipo de situaciones y el exhorto es a que no se presten las autoridades que están operando este programa de vacunación a ser presionados para poder favorecer a alguien, hay que guardar los tiempos y las formas”.

Al trascender que se había registrado un contagio masivo en el Poder Legislativo, el también integrante de la bancada del partido Encuentro Social (PES), lo rechazó por completo, expresando que hace 15 días surgió un caso en la Dirección Jurídica; se puso en vigilancia al resto de los trabajadores del área pero solo fue un contagio.

Galindo Cortez aseveró que tras este hecho se tomaron las medidas preventivas, desinfectando desde las oficinas, el Salón de Comisiones y de Plenos, respetando los protocolos de seguridad en salud, por lo cual la atención a los ciudadanos no ha sido frenada ni mucho menos la actividad legislativa.