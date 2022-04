Oposición toma Ayuntamiento indígena de Xoxocotla

Tras el bloqueo de la carretera Alpuyeca-Jojutla el jueves 14 de abril, este lunes 18 de abril se manifestó en el Ayuntamiento de Xoxocotla un grupo de trabajadores encabezados por el regidor Raúl Leal Montes, quien les pide que reanuden sus labores y ordena que le reporten cualquier persona extraña que se acerque al Ayuntamiento.

Con chaleco antibalas bajo la camisa, el regidor se paró en el interior de la plazuela, sede del Ayuntamiento para manifestar que seguirán trabajando aunque trascendió que le congelaron las cuentas bancarias sin que se llevará un proceso de entrega-recepción. E insistió en que están en espera de la resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE).

Cabe destacar que los trabajadores que forman parte del equipo de Abraham Salazar Ángel, abandonaron el inmueble al trascender una serie de amenazas del grupo del regidor Raúl Leal Montes.

Por otra parte, en improvisada rueda de prensa, el presidente municipal Abraham Salazar Ángel, desde la sede de la base de Seguridad Pública, manifestó: “No vamos a caer en provocaciones, ni confrontaciones”, esto al hacer un llamado a los trabajadores a no responder al grupo antagónico, quienes insisten en desconocerlo como alcalde y están en espera de que el TEE dé el fallo a favor del regidor Raúl Leal Montes, quien incluso advirtió de la ilegalidad de los cambios de funcionarios.

Al respecto, Abraham Salazar Ángel conminó a sus seguidores a no responder a las provocaciones e insistió en invitar al diálogo y la conciliación; “nosotros vamos a hacer respetuosos de todas las acciones que se toman, ellos tendrán sus razones, nosotros como municipio invitamos a todos los trabajadores a no caer en provocaciones, no vamos a contestar ninguna agresión que vaya en perjuicio de nosotros y de la ciudadanía, nos vamos a mantener siempre en un marco de respeto”.

Sobre los cambios y nuevos nombramientos, Salazar Ángel dijo que se les invitó a sumarse a las actividades y no quisieron colaborar, por tal motivo hizo la invitación a algunas personas, sin compromiso, a que se unan a los trabajos que se han estado impulsando porque simplemente no se puede paralizar el gobierno municipal.

Luego de reconocer que han trabajado sin recursos, sin material y equipo, emprendieron los trabajos de limpieza y recolección de basura en las calles como parte de la obligación que tiene el municipio.

Simultáneamente, se llevaron a cabo las gestiones necesarias para atender el llamado del gobierno del estado para el cambio de las cuentas, dijo Salazar Ángel al reconocer que las cuentas municipales han pasado por manos del acaecido Benjamín López Palacios, de la sindica Silvia Herrera, e incluso sin haber tomado protesta, del regidor Raúl Leal Montes, quienes en su momento tendrán que rendir cuentas sobre el manejo y disposición de los recursos del presupuesto del pueblo.

Reconoce que ya le fueron congeladas las cuentas a Raúl Leal Montes, ya que por acuerdo de cabildo fue destituido el tesorero municipal y poco a poco se van a recuperar las cuentas, por lo que se espera que a partir de la próxima quincena se pueda conocer el estado financiero del municipio.

Sobre las amenazas que el grupo opositor ha vertido en su contra, dijo “me he enterado por las redes sociales, por comentarios de las amenazas que tienen en contra de mi persona y de algunos compañeros, y ante todas sus acciones los hacemos responsables judicialmente porque no pueden atentar contra ningún ciudadano y menos contra las autoridades”.

También reiteró que los han invitado al diálogo: “Se terminaron los tiempos de los golpes, de las agresiones, son tiempos diferentes, tenemos que ir buscando siempre una mejora para el municipio, sin ventajas para nadie”.

Sin embargo, ya no regresaron a laborar a la sede del Ayuntamiento, por lo que dijo que lo harán desde la sede de la policía municipal de Xoxocotla.