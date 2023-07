Oposición busca imponer a nuevo presidente del Congreso: Pérez Flores

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Arturo Pérez Flores señaló que la oposición busca imponer al legislador, Alberto Sánchez Ortega como el presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local para el tercer año legislativo.

En días pasado su compañera de bancada, Macrina Vallejo Bello dio a conocer que de acuerdo con las pláticas entre el G15, se había acordado que Morena presida en el tercer año de trabajo legislativo la Mesa Directiva del Congreso Local y la propuesta de presidente es Sánchez Ortega.

"Está por imponer nuevamente la oposición a un presidente siglado, aparentemente por Morena, pero que no lo reconoce la base, no lo reconoce la dirigencia nacional, no lo reconoce la dirigencia estatal, no lo reconocen los fundadores", dijo Pérez Flores.

Asimismo, el legislador denunció que no hay transparencia en el Congreso Local y que ni siquiera las cuentas públicas las han dado a conocer.