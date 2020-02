Opinan: Intrascendente el informe de Cuauhtémoc Blanco

Dirigentes de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales en Morelos comentaron que el primer informe del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo no tiene trascendencia y una vez más demostró que tienen un gran desconocimiento sobre las necesidades y la problemática de la entidad.

El tono de su palabra, dijeron, es de alguien que simplemente no termina de entender la gran responsabilidad que tiene al frente del gobierno morelense.

En este tenor el presidente en Morelos del Partido de la Revolución Democrática(PRD), Matías Quiroz Medina, aseveró que el discurso del mandatario evidenció a todas luces una falta de conocimiento sobre lo que presentó, incluso matizado en muchos sentidos, hasta pareció por momentos que en su opinión todavía está en campaña, pero sobre todo "relegando temas importantes como el de seguridad pública, señalando antecesores pero sin entender la gran responsabilidad que hoy tiene frente a los ciudadanos".

Porque a pesar de que se quiera ocultar, es claro que en este momento Morelos ocupa un relevante lugar en secuestros, extorsión, robo de vehículos y homicidios dolosos, incluso ha sido el año más violento en Morelos.





… por hechos como los del zócalo o los del reclusorio, temas de salud donde los médicos han tenido que protestar por incumplimiento en sus horarios y falta de medicinas, la disminución de las oportunidades de empleo que se están generando, asimismo el cierre de negocios

Todo esto soportado en datos de instancias relevantes como el INEGI o el Coneval, tampoco agregó, Quiroz Medina no se puede pasar por alto la poca transparencia con la cual se ha venido manejando el ejecutivo del estado, y aunque presumió un transparencia y combate a la corrupción estos son tan evidentes en diferentes secretarias, desde el manejo discrecional del presupuesto que desde luego afecta a todos los morelenses, básicamente en tres ejes; la seguridad pública, las inversiones a la baja, las oportunidades de empleo y el deterioro de la salud en los núcleos familiares.

En esta evaluación del primer año del gobierno estatal, Juan Carlos Martínez Terrazas dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), sentenció que fue un informe de grades pendientes.

Morelos sigue sin ser un lugar seguro, siguen los secuestros, las extorsiones, no existen oportunidades para los jóvenes, no mejoran las condiciones en el campo y persiste un clima de polarización

Y es que las cifras entregadas en el informe de gobierno no reflejan lo que es la realidad del estado; hoy como nunca antes, afirmó hace falta un gobierno que escuche y camine con la gente, por eso, en el blanquiazul lamenta que MORENA y su gobierno no han cumplido con las expectativas ciudadanas a pesar de las innumerables promesas que se hicieron y con las cuales se ganó la confianza de la gente.

Asimismo para Roberto Salinas de la organización Morelos Rinde Cuentas, la impresión del primer informe es que pasan y pasan personajes y gobernadores y el discurso es en el mismo sentido de hablar de números, datos, convenios, mesas de trabajo, millones de pesos invertidos





…La realidad de la ciudadanía sigue siendo diferente, estos informes no sirven para ver lo que realmente lo que se ha hecho mal, y lo que no se ha alcanzado y como se van a realizar mejor las cosas, siguen siendo discursos donde se pretende alabar números y no entregar resultados que implique ver cómo está cambiando el empleo, la seguridad, y el desarrollo en general de las personas





Son al final de cuentas esquemas cuadrados de alabanzas, de los gobernantes y no un espacios donde haya realmente una rendición de cuentas donde se pase de informar a rendir cuentas; por ello, el investigador, comentó que no hubo nada nuevo y siguen siendo parte de la actitud política de muchos años de únicamente dar, pero no escuchar a la ciudadanía de manera fritica sobre cómo mejorar a las instituciones gubernamentales.





… Por eso decimos que no hay nada nuevo, y hay poco que celebrar, debatir o discutir, creo que es un informe más de otros que se han dado en cualquier espacio, Morelos sigue igual, no ha cambiado y a contrario sigue peor, y el informe de ayer no ayuda ni contribuye en nada