Operadores de transporte público reciben capacitación

Debe ser prioridad el paso al peatón, haya o no semáforo, manifestó el Director de Tránsito en Zacatepec, Omar Francisco Santana López, al dar a conocer que el Curso de Capacitación a Conductores del Trasporte Público es necesario para destacar la importancia de las señales internacionales y los derechos de vialidad del peatón.

En entrevista tras una semana de cursos de capacitación, destacó que entre los objetivos es dar las herramientas que representan conocer los ordenamientos, sanciones y derechos de los conductores que circulan por los municipios de Zacatepec y municipios vecinos.

“El curso de vialidad que se les dio, tiene como objetivo con que conozcan los elementos, los tipos de señalamientos que existen a nivel mundial, las restricciones que tienen como servicio público, pero también las garantías que tiene cada conductor” dijo al precisar que se trata de un curso taller que abarca varios temas, y que contemplan la situación de la pandemia, de ahí que es importante que conozcan la Ley de Salud, el uso adecuado del cubrebocas tanto para los pasajeros como la responsabilidad que ellos mismos tienen de cubrirse, y las sanciones que representa esta misma ley.

Se trata de un trabajo coordinado entre la Dirección de Tránsito, con los trabajadores del servicio público, tanto los conocidos como ruteros como los taxistas que dan servicio en esta demarcación y sus colonias. Entre los problemas más comunes que se tienen que atender es el respeto al peatón.

“Deben darle prioridad al peatón los conductores, deben entender que la prioridad es el peatón, no necesariamente tiene que haber un oficial de tránsito o un semáforo, si ven una persona que quiere atravesar la calle, tiene prioridad de acuerdo a la ley de transporte, de los reglamentos de tránsito de cada uno de los municipios, la parte primordial es salvaguardar la integridad de los peatones” y eso es uno de los puntos que se debe respetar y acatar.

Reconoció que la Secretaria de Movilidad y Transporte, también instruyó a los municipios que se den capacitación a los conductores del servicio de trasporte, ya que son muchas las quejas que llegan de que no respetan el protocolo sanitario y no exigen el uso de cubrebocas a los pasajeros, y aunque no son todos, basta uno que no respete las normas para que haya una queja y de ahí que se busca actualizar la capacitación, de conductores ya que muchos son jóvenes que no la habían tomado.

Cabe destacar que paralelamente en Jojutla la Dirección de Transportes del Ayuntamiento, en coordinación con las Uniones de Transportistas con derrotero en el municipio de Jojutla, tomaron los cursos de capacitación vial, dirigido a los conductores del transporte público, a fin de que cuenten con el gafete que los acredite como operador del servicio público, uno de los requisitos que pide la Secretaría de Movilidad y Transporte para ser conductores.





