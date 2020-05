Opera la Ruta 4 en números rojos

Operadores y concesionarios de la Ruta 04 manifestaron su preocupación porque sus ingresos han disminuido hasta 70 por ciento. Virgilio Bahena, presidente de la Ruta, señaló que son un fiasco los apoyos de la Secretaría de Economía porque al ingresar sus datos en el Fondo Morelos en automático los rechaza. Solo aguantarán este mes y sino termina la emergencia muchas unidades serán guardadas.

Desde temprano el grupo de personas se reunió en la sede de la ruta, en la colonia Barona; reclamaron que "en lugar de estar ganando estamos perdiendo ahorita", por eso resulta importante el acuerdo entre concesionarios y choferes, porque mientras los operadores disminuyó su salario de 500 pesos por cinco vueltas a 380 y desde esta semana disminuyó a 300 pesos, los propietarios de las unidades si acaso apenas logran una ganancia de cien pesos, debido al gasto en combustible y refacciones, cuando en un periodo normal era de 600 pesos como mínimo.

Por eso "les dijimos a los choferes hay gente que en este momento no tiene trabajo, al menos ustedes tienen este ingreso es pequeño pero no se puede más por otra. Hoy se trabaja por ejemplo del 1 al 38, al otro día los demás un día descansa y otro trabajan".

A pesar de las promesas de la Secretaría de Economía y del trabajo de otorgar apoyos, Virgilio Bahena señaló: "No sé a quién le han dado, pero no creo que a los transportistas; hemos tratado de hacerlo en línea y metes tus datos pero a la hora de mandar el correo simplemente estás bloqueado; no te permite ingresar el correo, entonces es algo triste que te prometan algo y no lo cumplen".

Adelantó que los transportistas de la Ruta 04 únicamente aguantarán este mes en caso de que las restricciones continúen, está seguro que ya no será posible continuar prestando el servicio.