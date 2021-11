Ometochtli sigue operando en Tepoztlán: SMyT

El secretario de Movilidad y Transportes, Víctor Mercado Salgado, rechazó que haya otra empresa de transporte dando servicio en Tepoztlán, en clara referencia a la línea Mi Bus, de Pullman de Morelos.

Precisó que de hacerlo estarían fuera de la ley, por lo cual hizo saber que la empresa actual, Ometochtli, se comprometió a pagar los daños y esta semana concretó un acuerdo con los afectados; además, puntualizó que aquellas unidades que no pasen la revista mecánica ya no podrán circular.

“Es totalmente falso, no puede dar el servicio nadie más. La Secretaría de Movilidad y Transporte no le ha dado a ninguna empresa la autorización, quiero dejarlo muy en claro porque he visto que se ha manejado esa información de que están entrando otras empresas, pero no. Nosotros, terminando la revista mecánica si las unidades de la empresa Ometochtli no pasan esta evaluación entonces les informaremos que otra empresa puede trabajar, si es necesario, pero por ahora siguen entrando las unidades de esta empresa. El 10 de diciembre les informaremos a ellos qué unidades pueden trabajar y cuáles o cuántas no”.

Después de que el fin de semana pasado hubo inconformidad de parte de los locatarios del mercado Adolfo López Mateos, quienes rechazaron la presencia de los autobuses Ometochtli, al señalar que la empresa incumplió su promesa de hacerse cargo de la atención médica de los heridos, comentó que tras esa exigencia instruyó a varios funcionarios de la dependencia con el propósito de solicitar a los representante de la empresa exponer ante la gente de Tepoztlán la situación.

Finalmente, entre las partes se firmó una minuta donde refiere que ya se pagó todo lo relacionado a los hospitales particulares y solo quedan dos personas para ser atendidas.









➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter









Local Suscríbete Promo Fresno Cuernavaca