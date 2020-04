Ocotepec no bajará la guardia ante contingencia

El poblado de Ocotepec no descarta tomar medidas más estrictas durante la contingencia sanitaria por el Covid- 19, como ha ocurrido en los municipios de Tetela del Volcán, Tepoztlán y Ocuituco donde han cerrado los accesos a gente externa e implementaron “toques de queda”, respectivamente.

Al respecto, el ayudante de la localidad al norte de Cuernavaca, Miguel Ángel Ojeda Hernández, refirió que al día de hoy no tienen planeado emprender este tipo de determinación aunque dependerá por completo de los pobladores.





Hasta ahorita no pero no descartamos porque si la gente así lo decidiera pero de momento no, ya sería otra medida en reunión con los barrios y autoridades de aquí

Junto con el ayuntamiento de la capital del estado han iniciado diversos operativos y acciones para impedir la instalación de puestos no esenciales con el fin de que los residentes se queden la mayor parte del tiempo en sus casas y respeten las medidas por parte de las autoridades sanitarias.

El poblado podría implementar sanciones siempre y cuando así lo indique la comuna capitalina contra aquellos establecimientos que sigan abiertos ante la pandemia, debido a que en un los rondines han observado que expendios de bebidas alcohólicas, así como tiendas de ropa y muebles continúan laborando de manera regular, los cuales provienen en un 80 por ciento del Estado de México.

