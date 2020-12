[Ocio] Star Plus complementará Disney+

A mediados de noviembre, la plataforma de streaming de Disney Plus fue lanzada en Latinoamérica, lo que permitió a muchos reencontrarse con los clásicos de la compañía como “La Sirenita” o la versión animada de “El Rey León”, además de producciones originales de la talla de “El Mandaloriano” y todas las películas y series del universo de Star Wars. Pero el lanzamiento del servicio también dejó un sabor agridulce, ya que, por poner un ejemplo, el catálogo sólo ofrece dos temporadas de una de las series insignia de Fox, “Los Simpson”, mientras que las producciones no aptas para menores del mismo estudio fueron excluidas por completo, como las dos películas de Deadpool. Y esas son sólo algunas de las ausencias.

De acuerdo con la compañía, la selección del catálogo buscó mantener un entorno de entretenimiento familiar en el servicio, en tanto que las producciones con una clasificación más restringida serían destinadas a un nuevo espacio. Dicho espacio tendrá el nombre de Star Plus, según fue anunciado en el Investor Day 2020, a principios de diciembre, un evento donde la empresa hizo varios anuncios importantes. Uno de ellos: que “Star Plus” será ofrecido como un servicio adicional a “Disney Plus” en algunos mercados a partir del 23 de febrero de 2021. Y como ocurrió con Disney Plus, Latinoamérica tendrá que esperar más.

Para disfrutar de Disney Plus, los usuarios de Latinoamérica tuvieron que esperar más de un año desde su lanzamiento original en Estados Unidos y Canadá, el 12 de noviembre de 2019. Esta vez la espera no será tan larga, pues se espera que Star Plus llegue a nuestra región a mediados de año, cuatro meses después de su lanzamiento en Europa, Canadá, Australia y otras regiones. Pero mientras que en estos lugares la suscripción a Star Plus se ofrecerá con un costo extra y una pestaña más en la plataforma actual, para Latinoamérica se espera algo distinto. De acuerdo con la información que se dio a conocer, los usuarios que deseen disfrutar del contenido de Fox tendrán que descargar una aplicación distinta. De momento, se desconoce el precio que tendrá esa suscripción.

Para los estudios Fox, cuya historia se remonta a 1915 con la Fox Film Corporativo, el lanzamiento del nuevo servicio supone una nueva etapa desde que Disney adquiriera los estudios de la 20th Century Fox en 2019. Junto con la salida al mercado de Star Plus, Disney cambiará el nombre a los canales de los estudios, de manera que canales como Fox Channel y Fox Life pasarán a llamarse Star Channel y Star Life.