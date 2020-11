[Ocio] Santa Cecilia, que no haya más contagios

La fecha del 22 de noviembre conmemora la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos. En Morelos, aún durante la pandemia que ha sido especialmente dañina con músicos y trovadores por la suspensión de las fiestas y reuniones que otros años amenizaban; la encomienda y el festejo a Santa Cecilia no se diluye, y al contrario, se ve con esperanza.

Para los Mariachis e integrantes de grupos de música tropical y de cualquier otro género, así como para quienes se ganan la vida como trovadores individuales, en duetos o tríos, el día de su “Santa Patrona, Santa Cecilia", será de mucha esperanza, pidiendo y esperando que la situación que los tiene a todos en crisis económica ya se resuelva, y pronto puedan volver a trabajar para ganar el sustento con que mantener a sus familias.

A decir de los Mariachis "los clientes no nos han dejado de contratar, aunque sea poco" y eso les ha permitido irla pasando, sacando para comer; pero para otros la contingencia sanitaria los ha obligado a hacer otras cosas, a vender sus instrumentos y equipo, como son los integrantes de grupos de música tropical, quienes además se quejan porque mientras a ellos no los dejan trabajar por las noches en bares bien establecidos, en las "botaneras" por las tardes hacen lo que quieren, por lo que irónicamente preguntan "a poco el virus trabaja sólo de noche".

"Ahí vamos", señala Jesús Bustos integrante del grupo de mariachis "Madrugador de Morelos" que por años se han apostado en el zócalo de Cuernavaca en espera de "una tocada" e insiste, "Ahí la llevamos poco a poco, gracias a Dios y a los clientes que no nos han dejado de contratar pero ahí vamos, lo importante es que estemos bien, gracias a Dios" .

Explica que a veces los contratan "una a veces hora y media, o para serenata de seis canciones, lo que vaya cayendo es bueno, saliendo para la papa es más que suficiente" y explica que ´por los contactos que tienen en sus redes sociales, tanto en México, en Guadalajara ó en Estados Unidos, "nos comunicamos y coincidimos en que en todos lados todo está igual", pero insiste, "hay la llevamos".

Para Jesús el ser mariachi es su única forma de ganarse la vida y señala que por fortuna por el momento ante los pocos ingresos que tienen, en su caso sus hijos no van a la escuela, reciben clases a distancia en la tele y eso lo ayuda, pues no hay gastos para pasaje para comida, no se tuvieron que comprar uniformes, ni les piden nada por el momento.

Al igual que Jesús, su compañero, J. Trinidad explica que se dedica a esperar a quienes soliciten sus servicios en el zócalo de Cuernavaca, y dice que son 9 integrantes, que cotidianamente acuden al centro de la ciudad a buscar a ver quiénes los contratan, y explica que a veces tienen tres o cuatro contrataciones por semana, luego de que antes de la pandemia tenían de tres a cuatro horas contratadas al día.

Un grupo de Mariachis se conforma de 12 elementos entre ellos , dos trompetas, seis violines, y tres armonías y el cantante.

Por ello ambos mariachis coincidieron en que lo que se necesita es que la gente, cumpla con todas las indicaciones que hacen las autoridades, para que no haya más contagios, para que poco a poco todos vuelvan a sus actividades normales, porque dicen "aquí vemos a mucha gente que viene se sienta en las bancas, anda por la calle sin cubrebocas, sin cuidar la sana distancia y así no vamos a superar pronto esto" insisten.

Dentro de su gremio, Jesús destaca que otro grupo "El Mariachi Juvenil Jalisciense de Morelos", es uno de los que recientemente estaba trascendiendo pues acompañaba a artistas reconocidos en la ciudad de México, aparecía en televisión, pero a consecuencia de la pandemia todo se vino abajo y ahora habrá que volver a empezar.

Recuerda que anteriormente llegó a haber hasta 30 grupos de mariachis esperando ser contratados en el zócalo y hoy sólo quedan unos ocho, porque algunos quienes realizaban otras actividades y venían de fuera como de Matamoros, Puebla, de Cuautla y otros municipios se regresaron a trabajar en otra cosas, "pero nosotros que sólo sabemos hacer esto aquí seguimos y aquí seguiremos atendiendo a los que nos contratan".

Por otra su parte integrantes de grupos de música principalmente tropical que amenizaban con "música viva" bares y restaurantes, señalan que muchos de ellos han tenido que dedicarse a hacer otra cosa para ganarse la vida, como elaborar pan, vender comida o irse a trabajar al campo o de plano vender sus instrumentos y equipos de sonido para sobrevivir, para tener que comer, porque por indicaciones de las autoridades todavía no pueden regresar a trabajar, pero reclaman a estas, "como en las botaneras si les dejan tener grupos y a ellos en bares bien establecidos y supervisados no", por lo que exclamaron "estamos muriendo de hambre y por la pandemia y las autoridades no lo ven".

Recordaron que los grupos que los antecedieron y hoy son muy bien reconocidos son "Los Modernistas de Morelos" grupo formado en 1968 por Francisco Nicolás Bobadilla Sánchez, quienes se dieran a conocer con temas como "Suplica de Amor" y "A Cuernavaca", mismos que a más de 50 años de haber salido al mercado siguen vigentes.