[Ocio] Sagas fílmicas inconclusas

Inspiradas en historias exitosas creadas para lenguajes distintos, no todas las sagas adaptadas al cine han logrado el éxito de “El Señor de los Anillos” o “Harry Potter”. Algunas lograron una primera entrega con buena aceptación, pero las subsecuentes no cosecharon el éxito suficiente para consumar las futuras adaptaciones. Otras, en cambio, vieron interrumpido su camino desde el inicio, sin embargo no todo está perdido.

1. Eragon (Cuatro libros, uno adaptado)

Ideada por Christopher Paolini a la edad de 15 años, la saga original, cuyo primer libro vio la luz en el año 2000, está conformada por cuatro publicaciones, pero sólo la primera de ellas llegó a ser adaptada y se estrenó en 2006.

La historia de un joven que descubre un huevo de dragón cuando está a punto de venderlo como una rara piedra contó con la participación de estrellas del cine de la talla de Jeremy Irons y John Malkovich, pero no logró convencer al público ni a la crítica.

Si hubo quien esperaba en ella una saga cinematográfica de la altura de “El Señor de los Anillos”, se quedó con las ganas.

2. Las Crónicas de Narnia (Siete libros, tres adaptados)

Considerada como la saga literaria que dio origen a este concepto, y que llevó a J.R.R. Tolkien a escribir los libros de la Tierra Media, la historia de Clive Staples Lewis, gran amigo de Tolkien, conserva su éxito literario a través del tiempo, pero sus adaptaciones al cine no han tenido el mismo destino.

Si bien la primera entrega (El león, la bruja y el ropero) cosechó críticas muy positivas y fue bien acogida por el público, los planes de Disney se vieron interrumpidos cuando el éxito de la segunda película (El príncipe Caspian) disminuyó, lo que llevó a la compañía a abandonar el proyecto.

Con el mismo elenco, fue 20th Century Fox quien terminó por rescatar la saga y hacer posible una tercera entrega, pero actualmente el proyecto sigue interrumpido.

3. El Último Maestro del Aire (serie de tres temporadas, una adaptada)

Surgidas desde la animación en el canal Nickelodeon, las aventuras de Aang no sólo atraparon a los más chicos, sino que la historia, con innumerables referencias a la cultura oriental, se ganó a miles de seguidores jóvenes y adultos, quienes esperaban que la historia de Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko fuera adaptada al cine. Esto fue posible de la mano de M. Night Shyamalan, director de “El Sexto Sentido” y “Señales”, de quien se esperaba mucho. En cambio, la adaptación se quedó en un punto medio entre lo aceptable y lo decepcionante, con críticas encontradas y una recepción del público que no fue suficiente para continuar el proyecto.

Actualmente, Netflix prepara el estreno de una nueva adaptación de la serie animada, con escenarios y actores reales, la cual verá la luz en 2021. Para muchos, será una nueva oportunidad para ver a Aang, Soka, Katara y Toph tal como debió ser desde el principio, pero eso es algo que aún está por demostrarse.