[Ocio] Mon Laferte lleva su arte a Tepoztlán

Nacida en Chile, en mayo de 1983, Norma Monserrat Bustamante Laferte encontró en México no sólo un nuevo estilo musical, una segunda patria y una lucha feminista a la cual darle voz, sino que fue en este país donde eligió abrir una galería de arte en la que, por fin, pudiera exponer su trabajo pictórico de forma permanente. Para hacerlo, escogió uno de los lugares más místicos de toda la nación: el pueblo mágico de Tepoztlán.

En septiembre de 2020, tan sólo unos meses después de haber presentado su exposición artística “Gestos” en el Museo de la Ciudad de México, la cantante y pintora anunció la apertura de su galería y tienda de arte. La galería está ubicada en la calle Pablo González, en el número ocho, en el barrio de Santo Domingo, y, de acuerdo con su sitio oficial, actualmente cuenta con 15 cuadros a la venta, con precios que van de los 11 mil 500 a los 92 mil pesos.

“Las imágenes de Mon Laferte recrean un mundo personal, retrata amigos y cercanos, crea personajes ficticios o genera una pronunciación respecto a un entorno político donde ella fija sus posturas y ejerce una libertad de expresión de manera concreta”, se lee en una de las pestañas del portal, y son palabras del también pintor Helios Salas.

En el momento de su inauguración, la galería abrió sus puertas limitando el acceso a un máximo de cuatro personas a la vez, así como el uso obligado de cubreboca. Actualmente, la galería se encuentra abierta de miércoles a viernes y sábados y domingos, en horarios de las 11:00 a las 19:00 horas.

El espacio fue inaugurado en septiembre del año pasado / Archivo | El Sol de Cuautla

En la galería puedes encontrar algunos souvenirs / Archivo | El Sol de Cuautla

Mon por Mon

A principios de 2021, la obra pictórica de la intérprete de “Tu falta de querer” y ganadora de tres premios Grammy Latino causó polémica en su natal Chile luego de haber pintado el mural “Día uno” en una casa de la ciudad de Valparaíso. El mural retrata a una mujer desnuda y, de acuerdo con la autora, simboliza el proceso de menstruación. El que las autoridades de Chile criticaran su obra de “egoísta e individualista” causó un efecto distinto al que pudieron haber esperado: hizo que la gente se interesase por este barrio de arte urbano y que aumentara el interés en la obra de Monserrat.

Recientemente, el famoso crítico de arte y creador de contenido en YouTube Antonio García Villarán entrevistó a la artista, luego de haber hablado de su trabajo en un video previo. En la entrevista, Mon Laferte habló de su interés en el arte pictórico desde su infancia (su padre, de hecho, es pintor) y sobre sus motivaciones a la hora de pintar.

“Encuentro un espacio muy especial, de mucha libertad y a veces un deseo mío de expresar irracionalidad, sistemático. A veces ni siquiera estoy entendiendo, pero yo necesito estar pintando y plasmando algunas cosas, que en el arte de otra manera, en la música me gusta hacer muchas cosas, no encuentro eso. Y sobre todo en la música, ya como también que hay muchos compromisos, porque tengo que hacer música que me guste, pero que sea de calidad, que le guste a la gente, y que pueda vender conciertos, porque de esto vivo, pero en la pintura no me siento así”, dijo en la entrevista al pintor español.