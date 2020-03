[OCIO] Mi muñeca habló

Los estereotipos de género están presentes, y paradójicamente, han llevado a Barbie a padecer todas aquellas críticas que cotidianamente se dirigen hacia las mujeres

Los juguetes son recreativos y su función es entretener, si además de ello se busca que contribuyan de forma positiva en el desarrollo de los menores, entonces los padres deben intervenir a fin de que el medio sea el juego, y no el juguete.

31 minutos es un programa de televisión en Chile que, a pesar de ir dirigido a un público infantil, ha conquistado a los adultos. Recientemente uno de sus temas, “Mi muñeca me habló”, fue modificado y retomado por la lucha feminista en aquel país, y rápidamente replicado en varias partes del mundo.

En este contexto y en la víspera del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es conveniente retomar a las muñecas Barbie.

Los estereotipos de género aún están muy presentes en nuestra cultura, y paradójicamente, han llevado a este tipo de muñeca a “padecer” todas aquellas críticas que cotidianamente se dirigen hacia las mujeres: “¿Debe estar vestida así? ¿Su anatomía es proporcionada?, ¿Debe estar tan maquillada?” ¿Es un buen ejemplo para las menores?

Mientras la discusión continúa, la empresa Mattel cumple 60 años, y este 2020 lanzó una serie que hace honor a deportistas destacadas, como: Dina Asher Smith, campeona mundial Sprinter; Teresa BonValot, surfista profesional; Amandine Henry, mediocampista-capitana de la Selección de Futbol en Francia; Sumeyye Boyaci, nadadora paralímpico, entre otras, a fin de mejorar la reputación de su muñeca estrella y reiterar que ha sido en sí una proyección de las aspiraciones profesionales de muchas niñas.

¿En verdad una muñeca puede influir en el ánimo de quien la juega? A unos días del paro convocado al 9 de marzo, y cuestionadas al respecto, cinco profesionistas coincidieron en que sí, las muñecas, sus Barbie, sí, les hablaban desde la infancia:

Mi muñeca me habló /me dijo ‘¡Lucha!’ / No se puede repetir / lo que pasa en mi país / Mi muñeca me habló / me dijo ‘¡Lucha!’/ hoy depende de ti /que mejore este país / Dijo que en marzo las mujeres / salgan todas a la calle / que se tomen los espacios / y que nadie más las calle / Que peleen como mujeres / que se rebelen al Estado/ digan ‘Chao’ al patriarcado/ el feminismo ha llegado.

Coleccionar muñecas es un pasatiempo para los ratos de ocio, pero hay fechas, como este marzo de 2020, en decidimos darle un sentido.

Retrocediendo los años