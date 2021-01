[Ocio] Los videojuegos del 2020

En la medida en que 2020 fue un año que nos llevó a quedarnos en casa más tiempo del que pudimos haber deseado, también vio crecer la industria de los videojuegos, que constituyen una fuente de entretenimiento disponible las 24 horas del día, que no requiere salir a la calle ni tener contacto físico con los demás. Diversión segura y sin riesgos de contagio.

De acuerdo con el informe anual de la consultora Newzoo, una de las fuentes más confiables de análisis en todo el mundo, para este año se ha estimado un ingreso total de 174.9 mil millones de dólares para el sector, lo que representa un 19.6 por ciento más que el año pasado.

5. Call of Duty: Warzone

En los comienzos de la cuarentena, de la mano de Activision Blizzard, “Call of Duty: Warzone” demostró que el género battle royale, el mismo al que pertenecen “Fortnite” o “Garena Free Fire”, todavía tiene mucho que ofrecer. De acuerdo con el estudio, existen más de 400 millones de jugadores entre sus diferentes juegos en todo el mundo. Durante el primer trimestre del año, la compañía registró ganancias de 1.9 mil millones de dólares, un aumento de 1.40 mil millones respecto al mismo trimestre de 2019.

4. The Last Part of Us, Part 2

La secuela del título de 2013 se convirtió en un éxito inmediato para Sony, que una semana después de su lanzamiento, a mediados de junio, reportó más de cuatro millones de copias vendidas. El éxito del título postapocalíptico no estuvo exento de polémica, pues hubo quienes se quejaron por sus escenas de violencia, así como por el hecho de que su protagonista, Ellie, fuese lesbiana. A principios de diciembre, el título se hizo acreedor al premio al mejor juego del año en los Game Awards 2020, equiparables a los Oscar del cine.

3. Fall Guys: Ultimate Knockout

Lanzado a principios de agosto, “Fall Guys: Ultimate Knockout” arrasó en las principales plataformas de streaming a las pocas horas de su lanzamiento, haciendo que los creadores de contenido más famosos jugaran una partida tras otra buscando alzarse con la corona que obtiene el ganador en cada una. Con colores chillones y personajes que pueden causar risa con sólo moverse, este curioso battle royale de Mediatonic alcanzó los dos millones de ventas en Steam en sólo una semana. Si bien sigue gozando de popularidad, la mayoría de los streamers que lo llevaron a la gloria dejaron de jugarlo rápidamente.

2. Fortnite

“Fortnite” sigue siendo una fuente inagotable de diversión para millones de jugadores de todo el mundo, entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Epic Games ha sabido hacer uso de las alianzas para mantener vivo su título insignia, con eventos especiales de la mano de artistas como Travis Scott, así como crossovers con personajes de DC, Marvel o Star Wars. En su última temporada, los fans de esta saga pueden atravesar el mapa acompañados de Baby Yoda o Grogu, dentro de la armadura de Din Djarin, el mandaloriano.

1. Among Us

Desarrollado en 2018 por la compañía estadounidense InnerSloth, el lanzamiento del título pasó inadvertido y, en términos generales, vivió dos años en la piel de un fracaso, llegando a contar en sus peores momento con sólo 30 jugadores simultáneos. El éxito llegó a mediados de 2020, en plena contingencia sanitaria, cuando creadores de contenido de todo el mundo empezaron a jugarlo, atrayendo así a millones de jugadores nuevos. Para septiembre, superó los 100 millones de descargas.