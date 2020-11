[Ocio] Los filmes que no lograron llegar al cine

Ya sea por problemas en la producción, discusiones o un resultado final vergonzoso, no todas las películas que llegan a ser filmadas terminan siendo proyectadas en salas de cine. Puede tratarse de circunstancias trágicas, como la muerte de actores que llevaban el rol principal, pero también de otras que definitivamente tienen que ver con la calidad del producto final, como efectos visuales deficientes que, ya desde los avances, terminan alejando al público.

Fantastic Four (1994)

Que no hayan sido proyectadas en el cine no significa que hoy en día no podamos encontrarlas en YouTube. Y al ver el avance de esta película, estrenada en 1994 pero anunciada en la Comic-Con un año antes, los motivos por los que este proyecto pudo haber avergonzado incluso a su productor, resultan evidentes: efectos especiales deficientes en el mismo año en Steven Spielberg trajo al mundo la primera película de la saga de Jurassic Park. Imperdonable.

Producida por Bernd Eichinger para mantener los derechos del equipo de superhéroes de Marvel Comics, con un presupuesto de un millón de dólares, fue él mismo quien decidió no estrenar la película. En cambio, esperó casi una década para poder relanzar el proyecto en 2005, en el que figuraron Jessica Alba y Chris Evans.

Dark Blood (1993)

La única película en la que River Phoenix interpretó a un villano no pude ser estrenada por una razón trágica: la muerte del actor antes de completar sus escenas. Dirigida por el holandés George Sluizer, el realizador trató de completar el proyecto pidiéndole a Joaquin Phoenix, hermano menor del actor, que prestara su voz para los diálogos faltantes, pero el actor, hoy consagrado al mundo como El Guasón, se negó a dicha propuesta.

Finalmente, la película vio la luz en varios festivales en el año 2012. Para ello, el Sluizer tuvo que narrar las escenas que no habían sido grabadas.

The Day the Clown Cried (1972)

Más de dos décadas antes de que Roberto Benigni introdujera toques de comedia en una historia que explora la vida en los campos de concentración de nazis (“La vida es bella”, 1997), el comediante Jerry Lewis dirigió y protagonizó “The Day the Clown Cried”, la historia de un payaso que, llevado a uno de estos campos, asume la aparentemente noble tarea de hacer reír a niños judíos. Ha sido considerada como la peor película de la historia, así como una obra de mal gusto.

Si bien poca gente llegó a verla, una de las sinopsis disponibles en internet explica que en la escena final el payaso conduce a un grupo de niños a una cámara de gas, haciéndoles creer que irán a un lugar mejor.

Empires of the Dead (2012)

Con un presupuesto que alcanzó los 140 millones dólares, esta producción china había sido imaginada para convertirse en una saga del tamaño de Star Wars o El Señor de los Anillos, pero al día de hoy sigue sin ser estrenada. La producción de esta historia, ambientada en un conflicto bélico en las profundidades del mar y protagonizada por Olga Kurylenko, se encontró en el transcurso con la salida de actrices y actores que optaron por abandonar el filme, entre ellas Monica Bellucci.

A pesar de no haber sido estrenada, en YouTube es posible encontrar un avance lanzado hace ocho años.