[OCIO] Estas son cinco películas “raras”

Hay de películas a películas: están aquellas para ver un domingo con la familia, otras para ver (y llorar) a solas, y unas más que, a primera vista, pueden ser difíciles de interpretar. Con estilos narrativos fuera de la norma, muchos de estos filmes se han convertido en obras de culto, e incluso años después de su estreno siguen siendo motivo de debates.

En una de sus listas diseñada con base en las recomendaciones de sus usuarios, el sitio especializado en votaciones de películas y series Filmaffinity ofrece un listado de las cien películas más raras que han visto sus usuarios.

Son demasiadas, y el listado incluye obras de culto como “2001: Odisea del espacio” y “Un perro andaluz”, así que nos concentraremos en los primeros cinco puestos.

Sueños, misterios y secretos (Mulholland Drive, 2001)

Si en Estados Unidos hay un director de cine surrealista ese es David Lynch. De hecho, la mayoría de sus películas aparecen en esta lista. Mulholland Drive aborda la historia de Betty Elms (Naomi Watts), una aspirante a actriz que al llegar a Los Ángeles y hospedarse con su tía conoce a Rita (Laura Harring), quien padece amnesia. Mientras investigan quién es Rita, Lynch desenvuelve una historia críptica que aquel año le valió el Premio al Mejor Director del Festival de Cannes.

La naranja mecánica (A Clockwork Orange, 1971)

Una de las obras maestras de Kubrick (quien no hacía más que obras maestras). La historia del violento Alex no sólo aterrizó en un momento decisivo para los Estados Unidos y el mundo, sino que hoy en día, dadas las condiciones sociales que persisten en todas partes, sigue siendo vigente. Con el estilo obsesivo de Kubrick y la música de Beethoven, la película recibió cuatro nominaciones al Óscar, aunque no obtuvo ninguno.

Donnie Darko (2001)

Aunque esta película pasó casi desapercibida cuando se estrenó en cines, con los años se ha convertido en una obra de culto. Además de la oportunidad de ver los primeros trabajos de los hermanos Jake y Maggie Gyllenhaal -hoy actores consagrados-, el filme llamó la atención por su estilo narrativo y por una banda sonora coronada por la nueva versión que Michael Andrews y Gary Jules hicieron de la canción “Mad World”, originalmente lanzada en 1982 por la banda “Tears for Fears”.

¿Quieres ser John Malkovich? (Being John Malkovich, 1999)

La única película de esta lista que puede clasificarse como comedia. Fue dirigida por Spike Jonze sobre un guión de Charlie Kaufman. Cuenta la historia de Craig Schwartz, un marionetista callejero que llega a tener acceso a una puerta en un edificio en Manhattan que le conecta al cerebro del actor John Malkovich. Fue nominada a tres Oscar, incluyendo guión original.

Amnesia (Memento, 2000)

Es la película que encaminó a Christopher Nolan para convertirse en lo que es hoy: uno de los mejores directores de cine vivos. Con proyectos que dan de qué hablar antes, durante y después de su realización por la complejidad de los temas que aborda y la forma en que cuenta sus historias (“Interstellar”, “Inception” y su trilogía de Batman dan cuenta de ello).

Esta es la historia de un investigador de una agencia de seguros que pierde su memoria, y que para investigar el asesinato de su esposa, recurre a la ayuda de una cámara instantánea y los tatuajes de su cuerpo. El guión fue nominado al Óscar.