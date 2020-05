[OCIO] El amor en tiempos de coronavirus

Que la gente no deba salir de casa no significa que no haya otras formas de ligar. Eso es lo que pretenden demostrar aplicaciones como Tinder, Bumble o Badoo, donde la actividad de los usuarios no se detiene y, en cambio, las empresas ofrecen nuevas opciones que se ajustan a la crisis sanitaria por Covid-19.

En España, país donde la pandemia llegó antes que a México, un estudio realizado por Smartme Analytics mostró que desde que se declarara el estado de alarma, el uso de Tinder se incrementó en un 94.4 por ciento entre las personas menores de 35 años.

Además, el uso de otras aplicaciones como Badoo, Wapo o Grindr también habría aumentado significativamente. Pero, si está prohibido ‘encontrarse’ en persona, ¿Qué hace la gente ahí?

Quédate en casa.. y conoce gente que sea interesante

“Debido a la pandemia nos sentimos estresados, buscas salir un poco de lo habitual que se ha convertido la vida desde hace un mes, entonces recurres a este tipo de aplicaciones para conocer a más personas”, confiesa una usuaria mexicana de Tinder. Sin embargo, las propias aplicaciones han invitado a sus usuarios a no realizar encuentros presenciales, así que por ahora sólo queda esperar tiempos mejores.

Por la responsabilidad de la salud sugiere conocer a la persona de manera física hasta que termine el confinamiento, lo cual te permite este tiempo para conocer a las personas aún más, y saber cómo están viviendo ellos esta situación, agrega la usuaria.

En México, aplicaciones como Tinder y Bumble liberaron nuevas opciones con la finalidad de hacer más enriquecedora la experiencia de conocer gente a distancia. Se trata de ofertas que, en el caso de la primera, permite modificar la ubicación del usuario para conversar con personas de otros países, una característica normalmente reservada para los usuarios premium; la segunda, por su parte, modificó el rango geográfico para que los usuarios puedan conectar con quienes viven lejos de su zona.

¿Pueden las apps ayudar a encontrar el amor?

Aunque las relaciones amorosas no siempre se construyeron por Internet, hoy en día es muy común encontrar testimonios de parejas que iniciaron su noviazgo por medio de un chat y que se esmeran por consolidar en persona algo que inició en el mundo virtual.

Además, el uso de aplicaciones de ligue no tiene por qué limitarse a “quedar” con alguien, sino que puede ayudar a comprender mejor cómo otras personas del país y del mundo enfrentan la cuarentena.

