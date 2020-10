[OCIO] Conoce los filmes más largos

Si bien la mayoría de las películas tiene una duración promedio de dos horas, algunas van más allá y llegan a durar tres, pero otras se van a los extremos y necesitan casi un día para verse

Con 209 minutos, uno de los aspectos que impidió que la película “El Irlandés” (Martin Scorsese, 2019) llegara a la gran audiencia fue precisamente su duración.

De hecho, hubo quienes propusieron guías para visionar la película en varias partes, algo a lo que el propio realizador se opuso y, en cambio, pidió un poco de esfuerzo.

Pero lo de Scorsese, cuyas películas suelen tener una duración mayor a la media, puede no ser nada si lo comparamos con otros filmes que superan las diez horas de extensión. Se trata de películas que, desde luego, no suelen tener un estreno comercial en salas de cine, sino que son más bien obras experimentales que, de entrada, no fueron dirigidas a las grandes audiencias.

Por lo general también son filmes que han sido proyectados en galerías de arte donde la gente va y viene sin necesariamente prestar toda su atención a la proyección.

Resan (1987)

Es un documental de Peter Watkins, realizado entre los años 1983 y 1985 en varios continentes. A lo largo de 14 horas, el documental aborda varios temas: las armas nucleares, el gasto militar y la pobreza. Se trata de la segunda película no experimental más larga de la historia, y aunque fue proyectada en el Festival de Toronto de 1987, rara vez se la ha visto desde entonces.

Como dato curioso, una de esas proyecciones ocurrió en 2007 en la Ciudad de México como parte del Festival Internacional de Cine Contemporáneo.

La flor (2018)

Una película argentina escrita y dirigida por Mariano Llinás y con una duración de 14 horas. Para el cine argentino, representó todo un hito debido a su duración. Fue proyectada por primera vez en el Festival de Mar del Plata de 2016, pero no fue hasta el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires donde se oficializó su estreno y se coronó como la mejor película.

Out 1 (1971)

Es una película francesa dirigida por Jacques Rivette. Con una duración de 13 horas, el filme está dividido en ocho partes, cada una de entre 90 y cien minutos. En 2012, la película recibió 13 votos en la encuesta de críticos Sight & Sound, que incluye las mejores películas jamás realizadas: la colocaron en el puesto 127.

How Yukong Moved the Mountains (1977)

Se trata de una serie de 12 documentales acerca de China, dirigidos por Joris Ivens. Junto con Marceline Loridan, Ivens trabajó en esta película entre los años 1972 y 1974, logrando estrenarla en Francia en 1976. En total, la película dura 763 minutos, si bien está dirigida en cortometrajes que se centran en una parte diferente del país.

Gossip Joven originario de Jantetelco participa en éxito de Netflix

La información más relevante CADA mañana. Suscríbete GRATIS al Newsletter de El Sol de Cuernavaca