Obispo realiza misa virtual

Ante la contigencia por el COVID- 19 en México y Morelos, la misa dominical encabezada por el obispo Ramón Castro Castro se transmitió exclusivamente por medios digitales, como un hecho histórico y sin precedentes en la Diócesis de Cuernavaca.

Junto con cuatro sacerdotes y monaguillos, el jerarca religioso en el V domingo de Cuaresma y a unos días de la Seman Santa, señaló que Jesús viene a absorber en sí la muerte y asume la muerte ajena para dar vida, lo hace por amor y asume la responsabilidad.

Durante la homilía y dirigiéndose a fieles no sólo de Morelos sino de otros estados, recordó la bendición que hizo hace dos días el Papa Francisco, una bendición que considero histórica, al representar una imagen, en momentos tan dramáticos para la humanidad, donde Dios nos dice no estamos solos.

“El vicario de Cristo y besando a Jesús, es precisamente un signo del amor de Dios que llama a la vida”. Indicando la humanidad no se ha detenido ante sus llamadas, no se ha despertado ante las guerras, injusticia, y no han escuchado el grito de los pobres, el grito del planeta enfermo, “nos habíamos mantenido imperturbables, pensando mantenernos sanos en un mundo enfermo”.

El jerarca religioso enunció nuevamente estás palabras, pidiendo a la feligresía reflexionar, y no echar en saco roto las palabras del Santo Pontifice.

Como es costumbre, monseñor preguntó a los laicos si entendieron sus palabras; sin embargo, en está ocasión recalcó espera desde sus casa o dónde estuvieran observando la misa respondieran con un “sí”.

Destacó también las palabras de Santa Teresa de Jesús que dicen: “Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa; Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta”, esperando pueda fortalecer a los católicos en este momento tan difícil. “Dios es el único que nos sacará del mundo de tinieblas”.

Tras efectuar la oración del Papa Francisco ante la pandemia, deseo a los fieles ánimo y esperanza, pidiéndoles atiendan el llamado que hacen las autoridades, de guardarse en casa lo más posible, siendo este el momento más crítico, “si logramos mantenernos en casa lo que se avecina no sería tan grave”.

Finalmente el obispo de Cuernavaca afirmó que la mejor manera de ayudar es no transmitir el virus y si bien estar en casa llega a ser tedioso busquen la manera de utilizar el tiempo en cosas que antes tal vez no podían.