Obispo pide olvidar el miedo y caminar con base en el amor

El obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, invitó a los fieles católicos a moverse en base al amor y no por el miedo, como muchos predicadores lo hacen; retomando palabras de Albert Einstein dijo, “el motor más fuerte que hay en el universo es el amor y el amor es mucho más potente que el miedo”.

En el XXXIII domingo ordinario y teniendo como sede Catedral de Cuernavaca, el jerarca religioso fue recibido por los laicos entre aplausos, festejando su nuevo nombramiento como secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), aquí subrayó que la fe cristiana no puede moverse en base al miedo, sino por el amor, siendo ésta la buena noticia de Cristo.

Durante su homilía, avaló que el miedo es un motor para mover a mucha gente, parte del día a día de la sociedad, funcionando en muchas ocasiones en base a él, por lo cual denunció en muchas ocasiones algunos predicadores cristianos quieren mover el corazón por miedo, asustando a sus hermanos.

“Tenemos miedo de que nos multen y entonces seguimos las normas, más o menos, miedo a la nacionalización de sectores productivos, el estudiante miedo a que lo reprueben, en el aspecto religioso miedo al infierno”.

Destacó que si bien desde una parte pedagógica es útil, no puede mover a la fe cristiana. Los cristianos, afirmó, deben tener otra visión de las cosas, puesto que ciertamente todos tendrán un fin, individual y colectivo, se tendrá un juicio pero ese juicio será basado en el amor, no en el miedo.

“Tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y en la cárcel y me visitaste, entonces de ahí la importancia de volver a repetir que lo que será el futuro lo tenemos que vivir ya en el amor, en la compresión, para que una vez que llegué la muerte sea una prolongación de esta vida porque he vivido en el amor, porque he tratado de ser fiel, de ser un verdadero discípulo de Jesús. La muerte es continuar una etapa y hay que mirar hacia adelante, motivados por ese amor”.

Basando su mensaje en la importancia del amor, el líder religioso conminó a la feligresía a sumarse este domingo a la V Jornada Mundial de los Pobres, iniciativa encabezada por el Papa Francisco para exhortar a la Iglesia y a los fieles a “salir” al encuentro de la pobreza en las diversas acepciones en que se manifiesta en el mundo moderno y a tender la mano a los más necesitados.

Precisó que referirse a “pobres” no sólo engloba a los hambrientos y los sedientos, sino también a los migrantes, a los que carecen de lo necesario para vivir y vestir, los enfermos, los encarcelados y los deprimidos, aunque tengan mucho dinero; los que se sientan solos, los que sientes olvidados o excluidos, los perseguidos por su raza, por su condición, o religión, “aquellas personas que sufren injusticias y han sido abandonados por la misma sociedad y autoridades”.

Monseñor Ramón Castro Castro reconoció que existe una enorme injusticia social, “tremenda que nos golpea a todos”, y a pesar de que la iglesia no tiene una solución mágica para resolver estos problemas, sí tiene una palabra que ofrecer para combatir la desesperanza, motivar la esperanza y la imborrable dignidad de que todos somos hijos de Dios.





























Local

