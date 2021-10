Obispo pide empatía con familiares de desaparecidos

Al arribar la VI Brigada Nacional de Búsqueda a Catedral de Cuernavaca, el obispo de la iglesia diocesana, Ramón Castro Castro, pidió a los laicos ser empáticos con aquellas personas que enfrentan a diario la desaparición de sus familiares.

Durante su homilía dominical, detalló que el estado mexicano tiene el registro histórico de más de 91 mil personas desaparecidas, no localizadas, afirmando que sí está tendencia sigue a finales de 2021 se contará con un registro de más cien mil desaparecidos en el país.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

"91 mil hogares, familias que no han podido cerrar el ciclo de su dolor, no saben si sus familiares viven o no. Años arrastrando una desesperación interior, gritando sin ser escuchados por quienes deberían escucharlos".

Por ello, el jerarca religioso resaltó que sí bien no reciben apoyo de las autoridades, si de la sociedad, a quienes llamó a ser sensibles y tener empatía, en especial en estas dos semanas que la Brigada estará buscando a sus familiares vivos y en campo, "no vienen a buscar culpables, viene a buscar a sus familiares".

Al concluir la homilía, la VI Brigada Nacional de Búsqueda recibió el apoyo de los laicos presentes con aplausos, en espera de recibir la bendición ecuménica por parte de monseñor Ramón Castro Castro.