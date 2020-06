Nuevo retraso en el tratamiento de aguas

El titular de la Comisión Estatal de Agua (Ceagua), Moisés Agosto Ulloa aceptó que para este año Morelos tendrá un atraso más, en cuanto al tratamiento de aguas residuales, debido a que la federación canceló los 20 millones que envió el año pasado, por lo tanto, no tendrían manera de arreglar todas las plantas tratadoras; por parte del ejecutivo tiene a su cargo 24, aunque de 61 que encontraron, en Morelos existen 69 pero requieren mantenimiento permanente que no tienen.

Confió que al momento funcionan 24 plantas que el Ejecutivo por medio de la Ceagua está operando y dando mantenimiento, pero hay otras cuyo proyecto de saneamiento está a cargo del municipio y la autoridad estatal hace el acompañamiento solamente, y entregando el subsidio del 50 por ciento en el saneamiento de sus aguas.

“En nuestras plantas -del Ejecutivo- todas están equilibradas y funcionando, este año estamos en un plan para rehabilitar las nueve plantas que se encuentran en Cuautla, y otras que se encuentran en todo el estado, y trataremos de incrementar así el número de plantas funcionando, porque cuando nosotros llegamos había 61 plantas tratadoras en el estado, pero ahora vamos a tener 69”.

El funcionario estatal, aceptó que hay intención de echar andar aquellas que hoy no funcionan, e incluso construir otras dos más en este 2020, en Jantetelco y en Tierra Larga en Cuernavaca, así como en Huitizilac.

A pesar de todo, Agosto Ulloa, aceptó que desafortunadamente en cuanto a este tema, Morelos registra un atraso, a nivel nacional se ubica por debajo de la media, que en el ámbito nacional está en 52 o 53 por ciento, Morelos hoy está en un porcentaje de 33 por ciento en el tratamiento de sus aguas residuales. Si el proyecto de echar andar las plantas existentes al finalizar el 2020 habrá funcionando casi 50 plantas tratadoras que hoy están “medio funcionando”.

¿Pero qué hace falta, dinero o voluntad, en el caso de los municipios?

“Todo, hace falta es cierto dinero porque mantener una planta es caro, el pago de la energía eléctrica es muy alto, y su mantenimiento también es caro, el personal que trabaja en ellas debe ser altamente calificado, y es un tema de dinero que los municipios no tienen, y al no contar con el recurso se caen las plantas, y otros por ignorancia no les prestan atención”.

Aunque cada planta tratadora necesita diferente cantidad de dinero para su manutención por sus características, Moisés Agosto, comentó que para recuperar al menos 9 plantas se necesitan como mínimo cinco millones de pesos. Actualmente las 24 plantas a cargo del ejecutivo se les destinan 7 millones de pesos únicamente en el pago de la energía para su funcionamiento.

Lo peor es que la federación este 2020 no destinó un solo peso para estas plantas aunque el año pasado, entregó 10 millones de pesos, algo que esta vez al parecer la Conagua olvidó y no aprobó nada.