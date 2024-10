Nueva administración del DIF Morelos recibe instalaciones en mal estado

La titular del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Morelos, Mirsa Berenice Suárez Maldonado reveló que la nueva administración se encontró con instalaciones abandonadas y con un déficit de personal para atender las necesidades que se requieren en el organismo.

Informó que esto se dio particularmente en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), ubicado en Emiliano Zapata, así como el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), ubicado en Cuautla.

"Si nos encontramos con algunas instalaciones que están en un estado incluso hasta de abandono, donde no se revisaba, donde no se tenía pues esa concientización para darle seguimiento. Sin embargo, desde el día uno que me sume a este cargo nos pusimos a pintar, a desmontar, y a darle vida a este organismo", indicó.

Dijo que realizaron algunos trabajos dichos espacios, donde el abandono que dejó la anterior administración de gobierno era bastante notable, sin embargo, señaló que a pesar de las carencias con las que se encontraron, a penas en estos 17 días de la nueva administración, siguen con el trabajo correspondiente.

"Hay déficit de personal en algunas áreas y de material en algunas otras. Estamos ahorita viendo la manera eficiente con lo que tenemos... porque en el sistema DIF no paramos, seguimos con el tema de ayudas, con tema de supervisiones", expresó Suárez Maldonado.