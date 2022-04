Nota aclaratoria de PASA sobre embargo de patrullas

NOTA ACLARATORIA

Nos permitimos hacer aclaraciones sobre el supuesto embargo de patrullas municipales que declaró el pasado 7 de abril de 2022, ante medios periodísticos el presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado.

Es de señalarse que, si bien existe una sentencia firme favorable a Promotora Ambiental (PASA) respecto al adeudo que presenta el municipio de Cuernavaca, Morelos; por los servicios recibidos de dicha empresa, no le asiste la verdad al edil al señalar que 60 patrullas municipales se encuentran embargadas por PASA.

Dicha sea la verdad, las referidas patrullas fueron ofrecidas por el propio Municipio ante la ejecución judicial del adeudo llevada a cabo por el Juzgado Civil a cargo del juicio, pero el embargo no pudo ser efectuado dado que en la diligencia llevada a cabo el 24 de octubre de 2017 las autoridades municipales no cumplieron con los requisitos necesarios para acreditar la propiedad de las patrullas, además de no encontrarse las unidades presentes en ese momento; por lo que el embargo solo consideró cuentas bancarias a nombre del municipio.

En síntesis, resulta clara la falsedad del embargo de patrullas municipales que indebidamente señaló el edil José Luis Urióstegui Salgado, toda vez que PASA no embargó dichas unidades, sino cuentas bancarias del municipio.

Las autoridades municipales de Cuernavaca, Morelos, han sido omisas en cumplir las órdenes de pago respecto del adeudo presentado con PASA, dilatando artificiosamente el cumplimiento de sus responsabilidades ante los servicios recibidos y dejando de cumplir con las órdenes señaladas por el Juez en torno a la sentencia emitida, por lo que se han hecho acreedores a sanciones monetarias y diversos apercibimientos.

PASA es una empresa ambientalmente responsable establecida en 1991 y tuvo la oportunidad de ofrecer sus servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos a los esforzados cuernavacenses. PASA es una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y que está alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Lamentamos que se nos esté implicando en un falso embargo de patrullas.





Inserción pagada