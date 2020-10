[NOSOTRAS] Segundo Festival de las Mujeres por la Paz

¿Por qué un festival de mujeres por la paz? A menudo me encontraba charlando conmigo misma, acerca del por qué hay tan poca presencia de las mujeres en la historia y me aterrorice aún más al voltear a ver mi biblioteca y darme cuenta que no tenía un espacio dedicado para las mujeres en mi librero, así que decidí poner manos a la obra y hacer un lugar especial para esas mujeres que he leído y me han regalado el pensamiento femenino original: Remedios Varo, Sor Juana, Clarice Lispector, Leonora Carrington, Virginie Despentes, Alfonsina Storni, Virginia Woolf, Clarisa Pinkola, por mencionar algunas.

Estas mujeres han pasado a la historia, pero hay otras muchas anónimas como mi madre mi abuela, que me dieron un conocimiento invaluable e intangible.

Fue entonces que pensé que el librero no era suficiente para valorar y reconocer el espacio de las mujeres en la historia, así que imaginé un espacio de diálogo y praxis política, para desplegar el universo femenino y ponerle un sentido claro: La paz.

Fiesta, mujeres y paz una celebración que nos reúne a todas para conmemorar el derecho universal a la educación, la salud, el arte, la ciencia, la tecnología.

La paz entendida como vivir en armonía con lo que me rodea y conmigo misma, como la ausencia de guerra interior liberándonos de las fronteras mentales que nos separan.

Por lo tanto quiero que este Segundo Festival de las Mujeres por la Paz sea una puerta abierta a las mujeres, un espacio independiente y autogestivo sin fines de lucro donde puedan transitar los pensamientos divergentes, abrazando lo que ya existe y reconciliándonos con lo que sucedió para escribir una nueva historia, la historia de las mujeres en el arte, la ciencia, la educación y asimismo, abrir diálogo con las nuevas masculinidades que están emergiendo porque este festival está hecho también por hombres que han descubierto su feminidad y se han reconciliado con ella.

Los invitamos al festival online que será transmitido por Bioteatro en las plataformas Youtube, Facebook, los días 22, 23, 24 y 25 de octubre del 2020 tenemos increíbles y talentosas invitadas, nacionales e internacionales.

Actividades

22, 23, 24 y 25 de octubre se realizarán conferencias, charlas y conciertos con invitadas locales, nacionales e internacionales, entre ellas:

· Estela Kempis

· Jessica Rivera Hamed

· Rocío Rodríguez

· Flor Velóz

· Milka Ibáñez

· María Elena Romero

· Yalu Déciga

· Edurne Goded

· Rosa Soliveres

· María Romero

· Alma Karla Sandoval

· Euphonia Ensamble









Ismena Romero









Con la colaboración de Ismena Romero