[Nosotras] No todas las mamás festejaron este 10 de Mayo

Gritaron fuerte, no quedito, gritaron con todo el coraje que se queda cuando no se encuentran en casa a su hija y no la vuelven a ver más. Este 10 de mayo cambiaron las comidas en restaurantes, los regalos, las flores por una cartulina y salieron a las calles para exigir justicia.

Los rostros de Arely, Jessica, de Karen, de Liliana, fueron vistas en fotografías que giraron a nivel nacional, en Cuernavaca incluso las madres también salieron a las calles para protestar este lunes Día de las Madres y fue así como recordaron que los festejos no eran el motivo para despertar cada día, sino más bien el clamor de ver de nuevo a ese ser querido que nunca regresa.

Este 10 de mayo las mujeres en Morelos hicieron suya la lucha y la defensa por los derechos de las mujeres, otras más de espectadoras salieron a verlas, a ser testigos de sus lágrimas y de sus derrotas, pero siguieron con sus actividades.

De entre las historias las más conocidas, pero quizá no las más buscadas, la de Jessica Cerón, que ya ha casi 9 años de su desaparición su madre sigue buscándola sin cesar, quizá no con la misma fortaleza de antes porque los años pesan, con el mismo dolor de ese agosto.

Hace meses escuchábamos decir a una de ellas “cuando se muere tu esposo te dicen viuda, si se muere tu madre te dicen huérfana, pero a mi cómo me dicen, no tengo una palabra que me descrina más allá del inmenso dolor que siento cada noche casi resistiéndome a dormir sin antes saber algo de mi hijo”.

El nombre de Moisés Solis, el de Jesús Pérez, también eran sostenidos en cartulinas por sus madres que los buscan, que caminan sobre avenida Emiliano Zapata gritando “justicia”, caminaron por la Fiscalía General de Justicia, y luego bajaron a la sede de Palacio de Gobierno.

“Estamos olvidadas” acusaron a su paso, pues ese gobierno “indolente” el que prefiere callar, colocar cercos, mandar a su policía antes que dar una respuesta a su clamor de justicia, de saber en dónde están sus hijos, y es ese dolor que llega hasta Nosotras lo que impulsa a escribir estas letras.

Que en estas letras sigan resonando sus gritos de justicia.