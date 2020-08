[NOSOTRAS] Lactancia materna, sistema alimentario sostenible

El trabajo por parte del personal de salud y la sociedad civil organizada, así como los problemas de salud pública en el país originadas por las altas tasas de enfermedades crónicas, han traido como consecuencia que cada vez más mujeres opten por la lactancia materna y ésta sea vista como una actividad rutinaria.

La pediatra neonatolóloga y promotora de la lactancia materna en Morelos María del Carmen Melo Zurita, comparte que la información sobre los beneficios que significan una lactancia exclusiva por lo menos en los primeros meses de vida del bebé ha permitido que cada vez más mujeres opten por ella.

“Ha quedado demostrado con estudios que son niños más inteligentes que los que no la reciben, también les permite crear anticuerpos. El sistema inmune de un recién nacido es poco maduro y poco capacitado para defender de infecciones graves, incluso con la que lidiamos ahorita”.

Disminuye en los bebés el riesgo de obesidad, hipertensión, diabetes en la etapa adulta “mejora los transtornos intestinales; a la mamá ayuda a perder peso, disminuir el riesgo de cáncer de mama y de ovario. Es maravilloso lo que se comparte, no existe fórmula que se acerque, ni siquiera las de más alta ingeniería o las más innovadoras jamás serán tan perfectas, es como si le pasaras tejido vivo y es una leche que será de esa mamá para ese bebé”.

Para que una mujer produzca leche para su hijo o hija, es sufiente mantenerse hidratada e informarse de algunas técnicas como es la “succión y buen agarre del bebé”, pero la especialista reconoce que existen casos en que las mujeres buscan otras alternativas como es la ingesta de fármacos y tés que ayudan a la producción de leche, pero “éstas deben ser preescritas por un especialista no por una amiga o conocida. Existen fármacos que son indicados para cuestiones psiquiátricas, reflujo que como efecto secundario inducen la producción”.

Calidad que se traduce en ahorro

Anabel Bonbeccio, diretora de Investigación en Políticas y Programas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) refirió que en el último estudio sobre las “Prácticas inadecuadas de lactancia” reportó que una familia gasta 420.6 millones de dólares al año en fórmula infatil para niños de cero a 12 meses de edad”.

Otras de las cifras que el INSP ha reportado es que sólo el “28.3 por ciento de los bebés acceden a una lactancia exclusiva en sus primeros seis meses de vida, el 46.9 por ciento la mantiene hasta el año, y solo el 29 por ciento hasta los dos años. Hemos avanzado, pero aún estamos por debajo de las cifras regionales”.

Obstáculos que sortear para una lactancia exitosa

Opinó que entre las barreras que enfrenan las mujeres para continuar la lactancia exclusiva es que las licencias de materniad son muy cortas en el país, además de otras circunstancias como el no tener apoyo familiar, la intensa promoción que se da en los hospitales para utilizar fórmulas, así como la ideología individual de no producir lo suficiente. “La oferta y demanda es la mejor alternativa, no hay nada milagroso para producir basta con ingerir líquidos”.





¿En qué casos no se recomienda la lactancia materna?

La lactancia materna solo está contraindicada en enfermedaes muy raras como “la galactosemia (enfermedad por la cual el cuerpo no puede utilizar o metabolizar el azúcar simple), pero en todo lo demás se pierde más no proporcinarla que cualquier otra enfermedad que la madre pueda transmitir al hijo”.





SEIS RAZONES PARA LACTAR

1. Fortalece el sistema inmunológico del recién nacido; tienen un mayor coeficiente intelectual.

2. Los protege de enfermedades diarréicas, previene caries y otras enfermedades graves como el Covid-19.

3. Disminuye el riesgo de adultos con obesidad, diabetes e hipertensión.

4. Permite la pérdida de peso en la madre.

5. Disminuye los riesgo de cáncer de mama y ovario.

6. Abona al medio ambiente al ser un sistema alimentario sostenible.

La lactancia incremementa el coeficiente intelectual de un niño o niña lactados de manera exclusiva, poca gente habla de esto.





María del Carmen Melo Zurita, Pediatra neonatolóloga y promotora de la lactancia materna en Morelos