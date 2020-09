[NOSOTRAS] Inclusión a mujeres sordas en situación de violencia

Las mujeres con discapacidad han sido excluidas en el país, lo han sido por su género, pero también por las barreras que tienen que enfrentar todos los días en los ámbitos sociales.

Así lo advirtió la doctora Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres durante la presentación de la Estrategia Integral de Inclusión a Mujeres Sordas en Situación de Violencia que impulsa el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, y que consiste en la implementación y capacitación integral en el Lenguaje de Señas Mexicanas (LSM).

Transformar desde los hogares

"Constanza, una mujer sordomuda, nació en una familia de siete hermanas y hermanos. A pesar de que ser una de las mayores, siempre fue tratada como si no pudiera valerse ni decidir nada por sí misma. Desde niña asumieron que no podría asistir a la escuela ni tener una pareja como sus hermanos, por lo que su familia decidió que debía dedicar su vida al trabajo doméstico y al cuidado de su padre y de su madre; aunque no vivió violencia física, por años fue ninguneada y maltratada psicológica, económica y emocionalmente por la familia que la obligó a dedicarle su tiempo y su vida.

Constanza no pudo pedir ayuda a las instituciones porque éstas también están llenas de prejuicios y muy pocas cuentan con ajustes razonables para brindarle atención adecuada.

De acuerdo con la Encuesta de Nacional de Discriminación 2017, casi nueve de cada 10 personas enfrentaron barreras para acceder a información pública, esto a pesar de que cinco de cada diez mujeres con discapacidad dijeron que la razón de que fueran empujadas, jaloneadas, amenazadas fue su discapacidad.

La historia de Constanza sería distinta si su familia hubiera sabido que el problema no estaba en ella sino en las barreras que el mundo le impuso, que el problema no era ser sordomuda sino vivir en una sociedad que no le ofrece accesibilidad a las mujeres y niñas con discapacidad, y por lo tanto no les ofrece las mismas oportunidades que al resto de la población; que antes que rechazarla y agredirla, las familias y el resto de la sociedad deben cambiar las calles, los trabajos, el transporte público, el sistema de justicia y los propios hogares para que dejen de excluir y violentar a las mujeres y niñas con discapacidad".

Así fue como Gasman Zylbermann celebró y destacó la importancia de esta iniciativa del IMM que es pionera en el tema de atención a mujeres con discapacidad.

Esfuerzo de inclusión en Morelos

La presentación de la estrategia se realizó el pasado 10 de septiembre, pero es relevante retomar el tema, ya que a nivel nacional hay un movimiento que busca dar cobertura en LSM. Ese mismo movimiento provocó que las conferencias de prensa del presidente de la República y, en las de Salud, incluyeran un intérprete en el LSM, así como ampliar el recuadro a fin de que fuera más accesible.

En la presentación, la presidenta del IMM, Flor Dessiré León Hernández alertó que las mujeres sordas son vulnerables ante la agresión debido a sus dificultades a la hora de pedir ayuda; además de que son presas del miedo por el estigma social.

"Debemos de contribuir a que las mujeres sordas salgan de la indefensión y el aislamiento al que se encuentran, y trabajar activamente por construir una sociedad más igualitaria con ellas. La gran mayoría de las situaciones de violencia de género hacia las mujeres sordas no se conocen, no son denunciadas, no se visualizan desde los servicios que el Estado debemos estar dando".

La presentación del video y del conversatorio virtual estuvo a cargo de la intérprete Dalina Castañeda Villalobos.





Estrategia Integral de Inclusión en Servicios de Atención a Mujeres Sordas





Análisis de la desigualdad en que viven las mujeres sordas y que forman parte de los colectivos más vulnerables de las víctimas de violencia de género.

Traducción del plan de seguridad para mujeres en situación de violencias en Lengua de Señas Mexicanas.

Capacitación a todo el personal de los Centros de Atención Externa del IMM en LSM

Contratación de una intérprete en el Centro de Atención Externa de Cuernavaca.

Atención directa en los servicios a mujeres sordas en situación de violencia.

EXHORTO

"Necesitamos más personas traductoras en lengua de señas en todas las oficinas de atención al público, en las campañas gubernamentales en los sitios de atención al público en línea, pero también más traductoras en las escuelas, en los informes de salud, en los refugios para las mujeres, y en todas las instancias de procuración e impartición de justicia".

Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres





