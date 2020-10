[NOSOTRAS] Despenalización del aborto es un “falso debate”

La despenalización del aborto es un “falso debate” porque las personas se pronunciarán al respecto con base en sus ideologías y creencias, advierte la investigadora del Centro Regional de Investigaciones Muldisciplinarias (CRIM) de la UNAM, Margarita Velázquez Gutiérrez.

“Todo depende de a quién le preguntes, a quién y qué le convenga decir”.

Sin embargo, es un tema que debe abordarse legalmente, ya que activistas -como es el caso de Ana Carina Chumacero, integrante de la organización “Marea verde”- advierten que tan sólo durante la contingencia se incrementó hasta en un 500 por ciento la demanda de asesoría de mujeres que pretenden acceder a una interrupción del embarazo segura, como ya ocurre en la Ciudad de México desde hace ya varios años.

En noviembre de 2008 el Poder Legislativo aprobó con 23 votos a favor, reformar el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Morelos que determina que: “En el estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción”.

Lo anterior da pie a que las mujeres sean encarceladas por abortar, aun cuando el Código Penal en el artículo 119 detalla que el aborto no es punible bajo cinco causales: “cuando la vida de la madre esté en riesgo, por aborto espontáneo, violación, mal congénito del producto, o por inseminación artificial no consentida”.

El Instituto de la Mujer para el Estado ha insistido en que el Congreso, con mayoría mujeres, debe legislar en la materia y garantizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales que exigen las condiciones para que las mujeres puedan ejercer a plenitud sus derechos, y eso incluye el de salud reproductiva.

¿Cuál es el punto de vista de la ciencia?

“Desde la óptica de la ciencia te puedo decir que el embrión hasta los tres meses es eso, un embrión; no es un cuerpo, no es alguien que siente, que sabe, no tiene manera de tener dolor. Científicamente no está comprobado que un embrión sienta, que tenga conciencia, no hay nadie que diga yo cuando tenía tres meses de gestación vi la luz, o escuché algo porque no hay órganos desarrollados”, detalla Velázquez.

Incluso para las mujeres no se presenta dolor en este lapso, asegura, siempre y cuando se practique con las medidas sanitarias adecuadas.

En contraste, organizaciones religiosas como “40 Días de oración por la vida”, aseguran que la interrupción es “eliminar, matar a un ser vivo”.

Chumacero, lamenta que la criminalización de las mujeres que deciden abortar emane de la cultura del patriarcado en donde las libertades sólo las ejerce el hombre, cuando la interrupción debería asumirse como un tema de salud pública en donde se pondere la vida de las mujeres y no de un embrión.

El patriarcado también deriva en el falso debate, del que habla la investigadora comparándolo con aquel que sostenía Fray Bernardino con el Papa acerca de que si los indígenas tenían alma o no: “eran humanos iguales, y un argumento era si eran capaces de sentir el dolor o no, finalmente el Papa dijo que sí tenían alma, pero se le olvidaron la de los afrodescendientes, africanos, mezclados o esclavizados. Todo depende de a quién le preguntes, a quién y qué le convenga decir”.

¿Se ocultan datos?

Los Servicios de Salud de Morelos optó por no proporcionar cifras ni entrevista para hablar sobre el tema por lo que no se obtuvieron números oficiales.

CÓDIGO PENAL





En el artículo 119 se detalla que el aborto no es punible bajo cinco causales:





· Cuando sea resultado de una acción notoriamente culposa de la mujer embarazada.

· Cuando el embarazo sea resultado de un delito de violación.

· Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste último el dictamen de otro médico, siempre que ello fuere posible y no sea peligrosa la demora.

· Cuando a juicio de un médico especialista se diagnostiquen alteraciones congénitas o genéticas del producto de la concepción que den como resultado daños físicos o mentales graves, siempre que la mujer embarazada lo consienta.









