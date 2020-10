[NOSOTRAS] ¿Cómo prevenir el cáncer de mama?

"Están perfectos". Esa es la mejor frase que una mujer puede escuchar tras una exploración de mamas. Sí, llegó octubre y es momento de sensibilizarnos sobre la importancia de la detección temprana, tratamiento y cuidados del cáncer de mama.

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres, y en México es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud la intención de dedicar octubre a la sensibilización es con el fin de que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.

En México, las autoridades de salud advierten que el número de muertes por esta enfermedad se incrementó en los últimos años "de manera alarmante", por ello la urgencia de detectarlo a tiempo a fin de que inicie de manera temprana el tratamiento, pero también de adoptar un estilo de vida saludable.

En este contexto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó la sesión “¿Qué es el cáncer de mama”, en el que participaron la ginecóloga oncóloga Magaly Peña Arriaga, quien labora en el Servicio de Ginecología Oncológica del Centro Nacional Siglo XXI, así como Rubén Zuart Alvarado, jefe de Área del Detección de Enfermedades Crónicas y Cáncer del IMSS.

Los especialistas enfatizaron en que si bien es cierto que hay factores externos que provocan el cáncer, también hay otros que están en nuestras manos modificar.

Por ello, la necesidad de que las personas tomen la responsabilidad sus cuerpos, cambien hábitos y acudan periódicamente a las Unidades de Medicina Familiar.

“Debemos procurar mantenernos activos, no ser sedentarios, mantener un peso normal. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo que están relacionados con el cáncer de mama, incluso también algunos malos hábitos, adicciones como es el caso de tabaquismo y alcoholismo”, expresó Rubén Zuart.

En tanto, la doctora Magaly Peña recordó que detodos los cánceres, el cáncer de mama es uno de los cánceres más estudiados.

“Un gran porcentaje sale con éxito. No es fácil, si va haber dolor, bochornos, caída de pelo, pero no está perdido. Antes decíamos, cáncer es igual a muerte, pero ya no es así".

De acuerdo con las autoridades de Salud, hay múltiples factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad, entre ellos:

• Factores hereditarios, como antecedente familiar de cáncer de mama.

• Factores reproductivos, como el uso prolongado de anticonceptivos orales y terapias de sustitución hormonal; aparición tardía de la menopausia, primer embarazo en edad madura, acotamiento de lactancia materna así como no tener hijos.

• Factores relacionados al estilo de vida: consumo de alcohol, sobrepeso, obesidad y falta de actividad física.

En estos últimos, se subrayó es donde las personas podemos incidir a fin de disminuir el riesgo y mantener una vida saludable.

PRESTA ATENCIÓN

Para reducir el riesgo de padecer cáncer de mama, se recomienda:





• Llevar una dieta rica en frutas y vegetales por su alto contenido de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes.

• Reducir al mínimo el consumo de grasas, azúcar y alcohol.

• Mantener un peso adecuado.

• Realizar actividad física al menos 30 minutos al día.

• En el caso de mujeres, practicar la lactancia materna por más de 12 meses.

• Consultar a su médico sobre el uso de anticonceptivos orales.









PARA TOMAR EN CUENTA

Para lograr un diagnóstico temprano y aumentar la sobrevida, es importante realizar:





• Autoexploración de las mamas a partir de los 20 años, al menos una vez al mes.

• Realizar mastografía cada dos años en mujeres mayores de 40 años.

• Realizar mastografía en mujeres menores de 50 años con antecedentes familiar de cáncer de mama.





¿Sabías que…?

• En México el grupo de riesgo de padecer cáncer de mama es de los 40 a 60 años. En promedio, los 52. Sin embargo, esto no excluye que pueda registrarse la enfermedad en personas jóvenes.

• En México, la Norma Oficial Mexicana 041-SSA2-201 recomienda que las mujeres entre 40 y 69 años se realicen la mastografía cada 2 años.





NUMERALIA

Con 1,068 casos Morelos se ubicó en el primer lugar en incidencia de tumor maligno de mama a nivel nacional durante el 2019.

En lo que va del año se han registrado 480 casos (confirmados y probables).