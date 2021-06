[Especial] No te olvides de tu cubrebocas cuando vayas a votar

Este domingo 6 de junio en Morelos se llevará a cabo la jornada electoral para elegir alcaldes, diputaciones locales y federales, será un proceso electoral diferente, en medio de la pandemia y en donde los ciudadanos tendrán que ser participes en las medidas de protección, ya que deberán portar de manera obligatoria su credencial de elector y cubrebocas.

La maestra Liliana Díaz de León Zapata, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Morelos, comentó que es indispensable que antes de acudir a votar los ciudadanos deberán de contar con su credencial de elector vigente y cubrebocas, ambos indispensables para poder acceder a las casillas a votar este domingo 6 de junio.

Deberán portar el cubrebocas de manera correcta, ya que de lo contrario el funcionario de casilla se lo pedirá.

Otro consejo es que los ciudadanos acudan ya con una decisión de por quién van votar, para el día de la jornada electoral solo llegue a marcar su decisión en la boleta, y esto permita que ingresen y salgan con mayor facilidad de la casilla.

En cuanto lleguen a la casilla se les va marcar y pedir guardar la sana distancia, esperar su turno, por lo que se requiere paciencia ya que se va instalar un cancel y al interior solo se va permitir dos electores para evitar aglomeraciones.

En las casillas, que se sabe de antemano que existe mayor concentración de personas, se contará con personal que ayudará a la escrutador para que vaya formando a la gente para evitar aglomeraciones.

En cuanto lleguen a la casilla se les va aplicar gel antibacterial, al interior se va contar con flujo de la votación encaminado a que se evite se encuentre de frente los electorales, una zona de entrada y otra de salida, y lo cual se va marcar con flechas.

Es importante saber que cuando el ciudadano se encuentre con el presidente de casilla mostrarán su credencial y a diferencia de otros procesos electorales no la tiene que entregar al funcionario.

El funcionario de mesa de casilla va decir el nombre al secretario para que verifique que está en la lista nominal y tendrá que mostrar su dedo para verificar que no haya votado en otra casilla; posteriormente les darán sus boletas y pasarán al cancel, no va contar con cortinillas.

Para marcar la boletas por primera vez los ciudadanos pueden llevar sus propios bolígrafos, se recomienda evitar marcadores que manchen, porque al entregarla, aún doblada podría generarse una doble marca.

En caso de no llevar un bolígrafo, se les proporcionará en la casilla, los cuales pueden estar seguros que cada vez que son utilizados serán limpiados y desinfectados.

Tras marcar su voto, doblarán sus boletas y las colocarán en las urnas, regresan por su credencial, la colocarán para que la marquen y finalmente en el dedo pulgar les colocarán la marca del líquido indeleble para retirarse.

De acuerdo a las pruebas y demostraciones que se hicieron a medios de comunicación, a cada ciudadano le tomará entre un minuto y medio y dos minutos ejercer su voto desde que entren al interior de la casilla, pero depende de ellos.

Todos los asistentes deberán portar correctamente su cubrebocas y mantener la sana distancia / Cortesía | Cuartoscuro

La tinta es segura

La vocal ejecutiva del INE Morelos señaló que muchas personas les han manifestado si existe riesgo de que les coloquen la tinta indeleble porque se usara en muchas personas.

“El Instituto Politécnico, que es el creador de esta tinta indeleble, hizo estudios y ya nos mando el documento que avala que por su propia composición química, virus, bacteria o lo que sea que entre en contacto con el líquido, no sobrevive, no es portador del virus, por lo que no importa que todos lo estemos tocando”, explicó.

Conteo y PREP

Una vez que se cierre la casilla, la mesa directiva dará paso al conteo de los votos; después van a empezar a requisitar las actas de escrutinio y computo, esas actas se van a escanear en caso de que lleguen al Centro de Acopio y Transmisión de Datos; la otra opción es que las prepcasillas van a llevar celular y tomar el acta desde el momento que está en casilla para que se alimente el sistema.

El Programa de Resultados Previos (PREP) va empezar a funcionar a partir de las 20:00 horas.

Es muy importante que la ciudadanía tenga conocimiento de que se trata de resultados preliminares, los resultados definitivos se dan a conocer el miércoles, después del cómputo que se lleva a cabo, pero si le sirve a la ciudadanía para conocer cómo van los resultados. en caso de querer visitar el PREP entra a ine.mx.