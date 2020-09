"No soy un delincuente": Marcos Zapotitla responde ante denuncia

"No soy un delincuente, a mí no me metan en ese costal de corrupción", expresó el diputado local Marcos Zapotitla Becerro, quien aseguró la denuncia en su contra por violación forma parte de una campaña mediática y bien orquestada por intereses políticos, electorales y económicos.

En rueda de prensa acompañado por sus compañeros de bancada, el legislador de Encuentro Social (PES), aseveró que a más de dos años de su labor como legislador ha tocado intereses muy fuertes, por lo cual algunas personas (sin mencionar nombres) están intentado demeritar su imagen pública.

"Hay varias mentes perversa que se han concatenado para desestabilizar al grupo parlamentario pero también para que yo no pueda seguir impulsando reformas en el Poder Judicial y la Fiscalía", exclamó.

Junto con su asesor jurídico, el abogado Cipriano Sotelo, Zapotitla Becerro adelantó que acudirá por escrito a la Fiscalía General del Estado para conocer la denuncia en su contra y dar lectura a sus derechos, indicando presentará una demanda civil por daño moral.