“No seremos un partido solamente electoral”: Fidel Demédicis

Al presentar al comité estatal del nuevo partido FUTURO, Fidel Demédicis Hidalgo, afirmó que su partido no es electoral sino con un proyecto de izquierda a ultranza, aunque afirmó que vienen a buscar camorra, si tienen proyectos inmediatos como solicitar una partida en el presupuesto para el próximo destinado a la atención de afectaciones por la pandemia, exigir alto a la violencia y pedirán no incrementar impuestos municipales para no dañar más a las familias morelenses.