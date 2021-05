Tras destacar que el problema en el suministro de agua potable tiene diferentes variables, Jorge Argüelles Victorero, resaltó que la problemática que más urge resolver es la corrupción que impera en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

El abanderado de Morena, enfatizó que no hay duda que el deficiente manejo del SAPAC y las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura hidráulica afectan el suministro del agua, pero que es la corrupción la que ha provocado que miles de hogares no tengan agua potable.

“Estoy en Lomas de Cortés donde la vida es muy difícil como en casi toda la ciudad, todos sabes del problema de agua que padecen miles de personas y no es justo, no se vale que la gente sufra por gobiernos corruptos, resolveré el problema del agua cueste lo que cueste; no me haré de la vista gorda como lo han hecho otros, limpiaré el SAPAC para que haya agua para todos, todos los días”, agregó el morenista.

En su visita a la colonia Lomas de Cortés, el abanderado de la Alianza Juntos Haremos Historia dijo que —en su administración— el director del SAPAC será un profesional de probada experiencia, capacidad y honradez.

Con información del equipo de campaña de Jorge Argüelles.





No se vale que la ciudadanía sufra por gobiernos corruptos: Jorge Argüelles / Cortesía | Jorge Argüelles