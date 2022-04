¡No se te olvide! Uso de cubrebocas es obligatorio en Morelos

Es una realidad que poco a poco, conforme los casos han bajado en Morelos, muchos ciudadanos han comenzado a relajar las medidas sanitarias contra la enfermedad de Covid-19.

En las zonas, comercios o lugares, donde es obligatorio el uso de la mascarilla, a las personas no les queda otra que cumplir con esa norma, pero donde existe menos supervisión, la gente ya no la utiliza.

Enrique Clement Gallardo, coordinador Estatal de Protección Civil (PC) de Morelos, afirmó que se debe esperar a que sean los expertos, quienes determinen que ya no se debe usar, como ha sucedido en otras Entidades.

En tanto, afirmó que la población debe seguir llevando el cubrebocas como una medida de salud que se ha tomado durante más de dos años en territorio estatal.

“Somos de los Estados que hemos presentado menos casos por el uso del cubrebocas en los últimos meses, no debemos bajar la guardia. La Coordinación hizo alrededor de 5 mil operativos para verificar que se cumplieran las medidas, incluso visitando los sitios hasta dos o tres veces para verificar el cumplimiento del escueto de la salud”, comentó.

Otros países que ya habían eliminado el uso obligatorio de la mascarilla tuvieron que volver a retomarla debido al retroceso en la enfermedad y eso es precisamente lo que se pretende evitar, afirmó Enrique.

“Todo depende del número de contagios, no todos los Estados se comportan de la misma manera, ni siquiera hablando de la capacidad de atención de las personas que enfermaron por Covid en cada entidad”, comentó sobre el tema.

Así que por ahora, la coordinación de PC realiza los recorridos de concienciación a la espera que los expertos, como son epidemiólogos, analicen la situación que existe en Morelos sobre el Covid y tomen una determinación sobre prolongar el uso del cubrebocas o eliminarlo.

Y es que un nuevo repunte de la enfermedad, no solo se traduce en extender la medida de la mascarilla, sino cambiar de semáforo y ponerle un nuevo freno a la economía. Los empresarios lo saben bien y aseguraron que no llevan prisa en el tema y que el sector servicios y productos seguirán usándolo.