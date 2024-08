No queda más que confiar en el gabinete: Susana Díaz Pineda

Tras el anuncio de parte del gabinete de la gobernadora electa de Morelos, Margarita González Saravia, y que la Secretaría de Salud estará a cargo de Mario Ocampo, exalcalde de Puente de Ixtla, Susana Díaz Pineda, del Centro de Derechos Humanos "Digna Ochoa", señaló que no les queda más que confíar en los nuevos funcionarios estatales.

Díaz Pineda indicó que insistirán con el próximo secretario de Salud estatal que en hospitales y unidades médicas del estado se cuente con una base de datos de mujeres que llegan a recibir atención por ser haber sido violentadas y que los médicos den cuenta a la autoridades en la materia.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

"Llegan golpeadas y se quedan ahí, no hay un seguimiento porque las médicas o los médicos no arman una carpeta, no dan vista al MP, y hay ocasiones que derivado de estas golpizas pierden la vida".

Asimismo, le solitarán a Mario Ocampo que se garantize la norma 046 para que las mujeres puedan acceder a la interrupción legal del embarazo y evitar la muerte de quienes que no pueden acceder de manera gratuita a este procedimiento.

Susana Díaz del Centro de Derechos Humanos "Digna Ochoa" señaló que no les queda más que confiar, tras la presentación de la primera parte del gabinete de Margarita González Saravia, al señalar que prestará especial atención en Salud



📹 Jessica Arellano | El Sol de Cuernavaca pic.twitter.com/Bq222BmI7N — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) August 14, 2024

Díaz Pineda refirió que a nivel nacional existe el Programa Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescented Madres y/o Embarazadas menores de 15 años, denominado Ruta NAME y que considera que se debe de fortalecerse en Morelos.

El programa tiene por objetivo identificar en centros escolares menores embrazadas y darles el apoyo médico y psicológico si es que desean tener el bebé.

Mientras que las menores que quieran interrumpir su embarazo, que también se les apoye.