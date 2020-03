“No pueden mencionar a un personaje si no se investiga”: Cuauhtémoc Blanco

Pide el gobernador Cuauhtémoc Blanco no adelantar cosas ni sacar deducciones respecto a las expresiones del titular de la UIF Santiago Nieto "no dijo nombres pero si fuera alguien del gabinete que se investigue" su administración agregó no va a proteger a nadie ni a meter las manos al fuego por nadie. Aunque en la conferencia mañanera no dijeron nada que se trata de un caso de Morelos

Caso "Primavera"

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, señaló que “un jefe de oficina de gobierno local” desviaba dinero a Suiza.

Ante ello, el diputado independiente, José Casas González, aseguró que solicitará a través de la Junta Política y de Gobierno, conminen al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo destituir del cargo a José Manuel Sanz, jefe de la Oficina de la Gubernatura, al haber sido señalado, dijo, por actos de corrupción.

#AsíLoDijo | Pide @cuauhtemocb10 no adelantar deducciones respecto a las expresiones del titular de la #UIF "no dijo nombres pero si fuera alguien del gabinete que se investigue"

#AsíLoDjio | Ante el caso "Primavera" mediante el cual #SantiagoNieto señaló a un jefe de oficina que desviaba dinero a Suiza, el diputado independiente, @pepecasas_ aseguró que solicitará al gobernador destituir del cargo a José Manuel Sanz





Con información de Susana Paredes