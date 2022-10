“No me secuestren”, pide director del IEBEM a profesores

“Pero no me secuestren, están cerrando las oficinas, me están queriendo golpear”, enfrentó el director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, IEBEM, Eliacín Salgado de la Paz a maestros de la escuela primaria Lázaro Cárdenas de Xoxocotla, que exigían la restitución en el cargo de la directora del plantel. Los trabajadores de la educación se apersonaron en las oficinas del funcionario a quien increparon por la remoción de la directora, en paralelo, otros docentes y padres de familia protagonizaron una fuerte disputa cuando éstos se postraron en la entrada para impedir el paso de la Directora Leticia Martínez Colín, de quien demandan su cambio ya que no resuelve los problemas internos y se ha negado a rendir cuentas sobre los recursos que se recibieron del programa federal al Comité de Padres de familia.

Entre jaloneos y gritos con los docentes, los padres de familia se plantaron en la escuela para impedir el paso a la directora a quien acusaron de abusos e irregularidades en la administración del plantel. Mientras, en la puerta un grupo de maestras y maestros impidió el paso de los alumnos y se pronunciaron en respaldo de la directora, exigían que la dejaran pasar y ellos permitirán el paso de los alumnos. Al lugar arribaron la supervisora y jefe de sector que trataron de poner orden y exigieron a las maestras y maestros entraran a la escuela y permitieran el paso de los alumnos, pero tampoco cedieron.

Fueron 45 minutos de dimes y diretes de gritos y jaloneos, en los que pidieron la intervención de la policía y finalmente los maestros tomaron la decisión de ir al IEBEM en Cuernavaca, y los padres de familia también pero estos últimos no fueron recibidos en las oficinas..

Para el presidente de la Sociedad de Padres de familia, Aminadaf Navarro, hay quejas de una serie de problemas que se arrastran desde tiempo atrás, pero con los dos años de suspensión de clases por la pandemia, creyó que quedarían en el pasado; entre ellos destacó la sobreprotección al hijo de una maestra que es muy agresivo ha golpeado a varios niños y ha lastimado con la punta de lápiz a otros niños, pero los justifican y piden que lo comprendan ya que es un niño hiperactivo. Otro más es la falta de un informe y la poca claridad en la inversiòn de más de medio millón de pesos del programa federal “la Escuela Es Nuestra” que se gastaron en la techumbre, tema que se revisó con el director del turno vespertino y el comité de padres de familia de ese turno, pero no se ha aclarado al comité de padres de familia del turno matutino.

Ya en el IEBEM, los docentes cerraron los accesos de las oficinas y encerraron a Eliacín Salgado en la sala de juntas donde le exigían resolver el problema con la ratificación de la directora, sin embargo, el funcionario se rehusó a dar una respuesta inmediata y, por el contrario, reclamó la actitud del reclamo magisterial acusando a los docentes de querer golpearlo.

En un comunicado respecto a los hechos, el gobierno del estado aseguró que “durante el encuentro, este grupo de personas aceptó proporcionar a las autoridades educativas información que permita realizar un análisis profundo que derive en la toma de acuerdos que favorezcan a los estudiantes de este plantel”. Para ello, establecieron una mesa de negociación en la que se analizará la permanencia de la directora en el plantel, no obstante, la tensión continúa en torno a la escuela, una de las por lo menos cinco del nivel básico que enfrentan problemas graves en el estado.









